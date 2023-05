In Kiew fotografiert Katja Petrowskaja Bäume und Menschen, die Bäume fotografieren, als wollten sie die Realität des Frühlings ausdehnen. Über den Blick auf das Schöne in Kriegszeiten.

Am Kanalufer in Kiew Bild: Katja Petrowskaja

Diese drei Bäume verdecken scheu das glitzernde Wasser im Kanal. Sonst würde ich geblendet werden. Die weißen Blumen vorne versuchen dennoch, es zu tun. Vor einigen Jahren wurden hier Stöcke in die Erde gesteckt. Inzwischen haben sie sich in weiß blühendes, üppiges Gebüsch verwandelt. Ich bin zum ersten Mal in Kiew seit Anfang des Krieges. Die Wonne erobert mich. Diese drei Bäume verkörpern etwas Märchenhaftes, obwohl ich selbst schuldig bin an dieser Komposition, an dieser Fragmentierung. Am frühen Morgen traf ich Angler, die eine Ente mit winzig kleinen Küken beobachteten, ein paar zielstrebige Jogger, Mädchen mit Hunden und Väter mit Kleinkindern. Schön, dass nicht alle an der Front sind, flackerte es kurz durch meinen Kopf.

Heute Nacht gab es wieder Luftalarm. Ich habe ihn verschlafen. Es war eine Explosion in der Ferne, die mich weckte. Dann hörte ich eine weitere, direkt über uns. Ich schaute in die Telegram-Kanäle und erfuhr, was über uns abgeschossen wurde und was immer noch auf uns zufliegt. Ich spürte keine Angst, sondern eine seltsame Spannung, einen Nervenkitzel. Das Warten. Das Staunen, dass „sie“ mit schwersten Waffen in die Mitte einer Dreieinhalbmillionenstadt zielen. Wir sind das Target. Ist das also das berühmte historische Gefühl? Oder heißt es schlicht „Zugehörigkeit“, die mir jetzt durch die gemeinsame Gefahr gestiftet wird? Ich bin angekommen, dort, wo alle die „Meinigen“ seit dem 24. Februar sind, – in der Welt der direkten physischen Bedrohung.

Die Florenz-Straße in Kiew

Ich ging zum Fenster und fotografierte. Es war fast hell und sehr schön. Ich will das Wort „schön“ nicht auslassen. Ich schaute auf graue und rosafarbene zerrissene Wolken und versuchte, die Explosionen mit ihnen in Einklang zu bringen. Eine Wolke, die weit weg war, ähnelte einem nuklearen Pilz, kurz danach verwandelte sie sich in eine Pinienkrone. Ich bemerkte das mit einer gewissen Trägheit, als wäre meine Trägheit ein Schutz vor der klaren Vernichtungsabsicht. Die Wolke des frühen Morgens verschwand sehr schnell. Oder war es doch eine Rauchschwade vom Splitter einer Rakete, der direkt über meinem Kindergarten in der Atmosphäre verbrannt war? Manche glauben nicht, dass es in Kiew eine Florenz-Straße gibt. Macht eine Luftschlacht meine Straße realer? Es ist streng verboten, solche Bilder zu veröffentlichen, und daran halten sich alle. So bleibt das Foto, das ich gegen fünf Uhr aus meiner Küche geschossen habe, im Reich des Halbschlafs, im Nebel des Verbotenen und des vagen Wissens.

Als wäre nichts gewesen, als wäre alles wie ein Albtraum in der Nacht zurückgeblieben, so sehen die Menschen am Morgen aus. Vielleicht habe nur ich als Frischling diese scharfen Empfindungen. Die Realität erscheint mir wie ein Film, in dem sich niemand über den Schnitt Gedanken gemacht hat.

Ein Freund zeigte mir sein Militärkrankenhaus, in dem er seit einem Jahr als Chirurg arbeitet. Ich war bei der Geburtstagsfeier eines Soldaten auf Heimaturlaub. Mit meinem Studienfreund aus Butscha spazierte ich im Park, und wir schnüffelten an Dutzenden Fliederbäumen.

Diese drei Bäume stehen ein paar Schritte von meinem Haus entfernt, dort, wo ich das Foto vom „Kriegshimmel“ geschossen habe. Ich bin rechtzeitig angekommen, denn alles blüht in Kiew. Ich fotografiere nicht nur Bäume, sondern auch Menschen, die Bäume fotografieren, vielleicht um die Realität des Frühlings auszudehnen, um den andauernden Krieg zu überdecken, als wäre das Bäume-Fotografieren auch ein Mittel des Kampfes, jeder neue Tag trotzt dem Krieg. Ich schaue auf diese Bäume und erinnere mich an drei junge Männer, die ich vor Kurzem auf einer dunklen Straße vor einem Laden sah. Sie aßen Eis. Alle drei waren blind.