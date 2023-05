Aktualisiert am

Kathleen Stock in Oxford

Kathleen Stock in Oxford : Von der Unveränderbarkeit des biologischen Geschlechts

Kathleen Stock ist das prominenteste Feindbild für Trans-Menschen: Ihr Auftritt in einer Debatte an der Universität Oxford wurde massiv gestört.

Die Philosophieprofessorin Kathleen Stock bei ihrer Ankunft in Oxford zur Debatte Bild: AFP

Draußen brüllte ein Bündnis aus wenigen hunderten „trans, nicht-binären, geschlechtlich nicht-konformen und intersexuellen“ Aktivisten. Aus vollaufgedrehten Lautsprechern plärrte der Nancy-Sinatra-Schlager „These Boots Are Made for Walkin’“, während die als transphob verfemte genderkritische Feministin Kathleen Stock in der berühmten Debattierkammer der Oxford Union deren Mitgliedern Frage und Antwort über ihre „ketzerischen“ Ansichten stand. Das Lied war ein Indiz für den abgründigen Ton des Protestes. Es endet mit der Warnung: „Eines Tages werden diese Stiefel über deinen ganzen Körper trampeln.“

Zehn Minuten nach Beginn der Veranstaltung mit der ehemaligen Philosophieprofessorin, deren Ausladung mehrere Studentenvereinigungen gefordert hatten, unterbrachen zwei Zwischenrufer das Gespräch zwischen Stock und dem Präsidenten des Debattiervereins und marschierten durch die Reihen zum Ausgang. Dieses Ablenkungsmanöver erlaubte einer dritten Aktivistin, sich im Schneidersitz vor das Podium zu setzen und sich mit den Händen an den Fußboden zu kleben. Es dauerte rund zwanzig Minuten bis die Polizei sie lösen konnte und Kathleen Stock zum wiederholten Mal ruhig, rational und entschieden ihre Auffassung über die Unveränderbarkeit des biologischen Geschlechts und die Notwendigkeit von ausschließlich Frauen vorbehaltenen Räumen erläutern konnte, die ihr den Vorwurf von Hassrede gegen Trans-Menschen eingetragen hat.