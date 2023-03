Aktualisiert am

Protest gegen die Gewalt, die Frauen und Kinder durch das Militär in Äquatorialguinea erleiden mussten. Bild: Mauritius

Während der Merkel-Ära machte sich in Deutschland eine neoliberale Spielart des Feminismus breit. Der formale Gleichstellungsprozess war vermeintlich abgeschlossen, nun könnten sich Frauen ihre Plätze in den Aufsichtsräten, Parteivorständen und Management-Etagen erringen, so die Ansicht.

Dieser unter dem Schlagwort des „Girlboss“-Feminismus bekannt gewordene Glaube an die Frau als Einzelkämpferin verliert an Überzeugungskraft. Viele junge Feministinnen sind heute wieder überzeugt: Das Patriarchat kann nicht aus der Chefetage gestürzt werden. Autorität dient niemals als Grundlage für Befreiung, und Macht geht nicht vom Einzelnen aus, sondern entsteht zwischen Menschen. Letzteres hat schon Hannah Arendt erkannt, und die war nicht einmal Feministin.