Am 31. Mai begeht Kasachstan den „Tag der Erinnerung an die Opfer der politischen Repression und des Hungers“. Im Zentrum des Gedenkens steht dabei die Hungersnot der Jahre 1931 bis 1933, der mehr als eineinhalb Millionen Menschen zum Opfer fielen. International fand diese soziale, kulturelle und demographische Katastrophe lange Zeit kaum Beachtung oder stand als „andere Hungersnot“ im Schatten des „Holodomor“ in der Ukraine. Auch in Kasachstan selbst blieb die Ausein­andersetzung mit dem „Ascharschylyq“ – so der kasachische Begriff für die Hungersnot – nach 1991 zunächst überschaubar. Merklich änderte sich dies erst in den letzten Jahren. Mit Russlands Krieg gegen die Ukraine gewinnen erinnerungs- und geschichtspolitische Debatten in Kasachstan noch einmal eine neue Dynamik.

Der Hunger in der Steppe ist Gegenstand wissenschaftlicher Diskussionen, in denen es um Ursachen und Verlauf der Hungersnot geht. Unstrittig ist, dass die Führung um Stalin für das Desaster verantwortlich war: Der Bevölkerung wurden weit überhöhte Ablieferungsquoten für Vieh und Getreide auferlegt, lokale Eliten wurden verfolgt, und die Zwangskollektivierung ging mit der Sesshaftmachung der nomadischen Bevölkerung einher, ohne dass dafür auch nur die geringsten Vorkehrungen getroffen worden wären.