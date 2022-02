Marx-Ausstellung in Berlin : Ein welthistorisches Würfelspiel

Im Frühsommer 1864 lassen sich Karl Marx und Friedrich Engels in London fotografieren. Mit ihnen posieren die drei Töchter von Marx, Jenny, Laura und Eleanor. Die Männer tragen helle Tweedanzüge mit Westen, Marx hält einen breitkrempigen Hut in der Hand; die Töchter sind in lange schwarze Röcke und Überkleider gehüllt. Aber nicht die Kleidung ist interessant, sondern die Umgebung. Die Gruppe steht auf einem Rasen im Freien, im Hintergrund ein Gartenzaun vor dichtem Blattwerk. Die jungen Frauen ha­ben Blumenhüte aufgesetzt. Man denkt an die Landpartien der Impressionisten. Dennoch liegt eine gewisse Schwere über dem Bild. Die Ge­sich­ter der älteren Töchter sprechen von Entbehrungen. In London lebt die Familie Marx in prekären Verhältnissen. Wegen des amerikanischen Bürgerkriegs hat die „New York Daily Tribune“ dem deutschen Philosophen die Korrespondentenstelle gekündigt. Erst ab 1870 sorgt eine von Engels gezahlte monatliche Rente für das Ende der finanziellen Misere.

In der Ausstellung „Karl Marx und der Kapitalismus“, die das Deutsche Historische Museum im Pei-Bau eingerichtet hat, hängt ein vergrößerter Abzug der Fotografie in der Sektion „Frauenemanzipation und soziale Frage“. Es könnte auch unter „Natur und Ökologie“ oder „Kämpfe und Bewegungen“ hängen, denn 1864 hatte Marx die kurzlebige „Internationale Arbeiter-Assoziation“ mitgegründet, die heute als Erste Internationale gilt. Auch „Ökonomie und Krise“ wären passende Stichwörter, da Marx in je­nen Jahren unter dem Eindruck der Weltwirtschaftskrise von 1857 an seinem Hauptwerk „Das Kapital“ schrieb. Bei ihm waren immer viele Motive gleichzeitig am Werk, und in einer Aufnahme wie der am Gartenzaun flossen sie zusammen. Man müsste sie nur, wie in Museen üblich, her­aus­le­sen. Die Schau im DHM da­ge­gen begnügt sich oft damit, zu zeigen, was sie hat, und überlässt den Rest den Experten. Das funktioniert, wo die Objekte von sich aus beredt sind, aber manchmal klappt es auch nicht.

Für das Frühjahr 2022 hat sich das DHM ein Doppelprojekt vorgenommen. Beispielhaft und parallel will es zwei spezifisch deutsche Geistes- und Kunstgrößen des neunzehnten Jahrhunderts beleuchten: Marx und, als Repräsentanten des „deutschen Gefühls“, Richard Wagner. Die Wagner-Schau öffnet erst im April, bis dahin läuft Marx allein. Das merkt man der Schau an. Nicht nur, dass sie auf 550 Qua­­dratmetern im ersten Stock des Pei-Baus wenig Platz hat – etwa im Vergleich zu Karl May, den das Museum vor fünfzehn Jahren auf zwei Etagen gewürdigt hat –, auch konzeptionell erscheint sie als Fragment.

Die Macht der Kirche und der Monarchie

Der Rundgang beginnt mit einer Medienwand, auf der Ergebnisse einer Umfrage zum Image von Marx in der Ge­gen­wart angezeigt werden; kaum überraschend ist der Verfasser des Kommunistischen Manifests in Ostdeutschland hö­her angesehen als im Westen. Aber dann sucht man die geschichtlichen Nachwirkungen seines Denkens auf weiten Strecken der Ausstellung vergeblich. Stattdessen wird man durch Aspekte seiner Lebenswelt ge­führt: die Macht der Kirche und der Monarchie, der Kampf um die Pressefreiheit in Preußen, die Industrialisierung, die Arbeiterbewegung, die Emanzipation der Juden, die Revolution von 1848 und die Pariser Commune. Die zentrale Fläche der Schau ist als Maschinenpark ge­stal­tet; ei­ne Dampf-, eine Näh-, eine Re­chen­ma­schine und ein Webstuhl geben sich hier mit Menzels Studienblättern zu seinem „Eisenwalzwerk“ aus der Alten Nationalgalerie ein Stelldichein.