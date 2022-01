Ohnmacht und Gewalt : Die doppelte Verharmlosung

Ein neuerlicher Exzess von Wut- und Ohnmachtsgefühlen? Nicht die Höhe der Sachbeschädigung, die hier eher gering ausfällt, sondern ihr politischer Symbolwert hebt diese Nachricht hervor: In der Silvesternacht ist die Scheibe des Kölner Wahlkreisbüros von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach eingeschlagen worden. Es ist nicht der erste Anschlag auf diese Immobilie im rechtsrheinischen Stadtteil Mülheim, man wird sie wohl unter Dauerbewachung stellen müssen. Lauterbach selbst konnte sich bekanntlich schon vor seiner Ministerzeit nicht ohne Begleitung durch Personenschützer bewegen. Ist der Kölner Vorfall richtig beschrieben, wenn er als ein Kapitel der Geschichte „Macht trifft auf Ohnmacht“ erzählt wird?

Unlängst ging Thomas Haldenwang, der Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz, in einem Gespräch mit der „Berliner Morgenpost“ dem Zusammenhang von Ohnmacht und Radikalisierung nach. Besorgt über „Gewaltfantasien bis hin zu Morddrohungen, die sich nicht nur gegen Politiker, sondern auch gegen Wissenschaftler und Ärzte richten“, erklärte Haldenwang: „Es ist viel Maulheldentum dabei. Über Gewalt zu reden und sie zu begehen ist ein Unterschied. Aber denken Sie nur an das Tötungsdelikt in Idar-Oberstein, wo jemand aus der spontanen Situation heraus eine Waffe holte und in der Tankstelle einen Menschen erschoss. Solche irrationalen Gewaltausbrüche aus Wut- oder Ohnmachtsgefühlen halte ich auch in der Zukunft für nicht unwahrscheinlich.“