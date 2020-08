Unter Demonstranten in Berlin : Kann man mit Corona-Leugnern reden?

Man kann sich Menschenmengen, wie sie sich am Wochenende in Berlin versammelt und die Polizei vor sich hergetrieben haben, wieder und wieder ansehen, man kann in sie hineingehen, und man kann auch mit Teilen von ihnen reden, aber man wird keine abschließende Antwort auf die Frage finden, die sich seit fünf Monaten stellt, seit der ersten obskuren Hygiene-Demo vor der Berliner Volksbühne: Wie passt das zusammen?

Kolja Reichert Redakteur im Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in Berlin. F.A.Z.



Die Kaiserreichs-Flaggen, die um die Siegessäule getragen werden. Das Schild, das Corona und den Reichstagsbrand gleichsetzt. Die ältere Dame in wallenden Gewändern, die während der Räumung der Siegessäule am Sonntagmittag glückstrahlend ein gewaltiges Plakat der von kindsmordenden Eliten handelnden Verschwörungstheorie QAnon in Richtung der „Frei-heit! Frei-heit!“ skandierenden Menge hält, mit der amerikanischen und der russischen Flagge, einer Friedenstaube, einem flammenden „Q“ und dem Aufruf: „Wladimir and Donald: Give us free.“