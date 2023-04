Man muss den Satz mehrfach lesen, denn er wird jedes Mal dümmer. Marco Buschmann, Bundesminister der Justiz, hat ihn in einem Interview mit Daniela Vates und Markus Decker vom Redaktionsnetzwerk Deutschland gesagt: „Vor 100 Jahren, in den 1920er- und 30er-Jahren, gab es in Berlin straßenschlachtartige Zustände, weil sich Menschen am linken und rechten politischen Rand selbst er­mächtigt fühlten, sich über die Rechtsordnung zu stellen und die eigenen Vorstellungen mit der Faust durchzusetzen.“ Zuerst stolpert man über die umständliche, nachgeschobene Datierung. Wir können rechnen und wären auch allein darauf gekommen, das man vor hundert Jahren das Jahr 1923 unserer Zeitrechnung schrieb.

Aber Buschmann hat bei seiner historischen Analogie, mit der er die Verhängung von Gefängnisstrafen wegen Straßenblockaden oder Sachbeschädigungen im Rahmen von Aktionen der Letzten Generation rechtfertigt, einen längeren Zeitraum im Sinn als das Krisenjahr 1923, über das gerade so viele Bücher erschienen sind, das Jahr des Hitlerputsches und des Widerstands gegen die französische Besetzung des Ruhrgebiets. Politische Gewalt auf der Straße war ein Strukturmerkmal der Weimarer Republik, und erst recht gab es sie auch noch nach dem 30. Januar 1933, als sie allerdings nicht mehr von Kräften am politischen Rand ausgeübt wurde, sondern von der Bewegung, die inzwischen die Zentrale des politischen Systems erobert hatte.