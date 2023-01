Wie sieht uns die Welt? : Das ist unser gemeinsamer Krieg, ob Deutschland will oder nicht

Zum ersten Mal seit vielen, vielen Jahren war ich in diesem Jahr kein einziges Mal in Deutschland. Das liegt am Krieg, an unserem Krieg, der sehr rasch unser gemeinsamer Krieg wurde, aber es noch nicht ganz vollständig geworden ist. Nicht ganz vollständig im Sinne von gemeinsam, diese Sicht ist zwar auch in Deutschland mittlerweile stark verbreitet, aber offensichtlich (noch) nicht genug.

Daher kann ich nicht anders in diesem Jahr, als Deutschland von der Ukraine aus zu betrachten, sub specie Ucrainae gleichsam. Das ist ein ziemlich historisches Momentum, denn wann war das schon der Fall, dass Deutschland nicht nur von der ukrainischen Perspektive aus betrachtet wurde (wir machen das ja permanent, wir deuten Deutschland oft aus unserer ukrainischen Perspektive, nur gehört wurden wir dabei so gut wie nie), sondern dass es auch bereit oder besser: gezwungen war, sich unter dem entscheidenden Einfluss der Ukraine selbst zu sehen und zu messen. Wohl noch nie.