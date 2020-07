Bernhard Schlink im Gespräch : Viele Amerikaner möchten so klotzig reich sein wie Trump

Bernhard Schlink, 1944 als Sohn eines Theologen bei Bielefeld geboren, nimmt seit Jahrzehnten in Romanen und Erzählungen die jüngere Vergangenheit ins Visier. Dem großen Publikum wurde der emeritierte Juraprofessor und ehemalige Richter am Landesverfassungsgericht Nordrhein-Westfalen mit seinem Roman „Der Vorleser“ bekannt, der vor 25 Jahren erschien und als einer der erfolgreichsten deutschsprachigen Romane seit 1945 später auch oscarprämiert verfilmt wurde. An diesem Mittwoch erscheint Schlinks neuer Erzählungsband „Abschiedsfarben“. Wir trafen den Schriftsteller, der seit vielen Jahren zwischen Berlin und New York pendelt, in Esslingen während der Proben für die Uraufführung des „Vorlesers“ am dortigen Landestheater.

In wenigen Wochen finden die Feierlichkeiten zu dreißig Jahren deutscher Wiedervereinigung statt. Sie waren damals direkt nach dem Mauerfall aus Bonn an die Humboldt-Universität gekommen. Anlässlich der Erinnerung an die Ereignisse kam es im vorigen Herbst zu einer Kontroverse, deren überraschender Befund war, dass nicht nur die Akteure von einst noch immer von Verletzungen und Verwerfungen getrieben sind, sondern auch viele Jüngere, die erst nach der Wende geboren wurden. Hat Sie das überrascht?

Kinder können sich von starken Eltern emanzipieren, nicht von schwachen. Mit schwachen Eltern leiden sie mit und identifizieren sie sich. Meine Generation sah sich einer starken Elterngeneration gegenüber, die das „Dritte Reich“ getragen, Krieg, Zerstörung und Vertreibung bestanden und Wiederaufbau und Wirtschaftswunder geschafft hatte. Sich gegen diese Elterngeneration zu entwerfen und zu behaupten war eher einfach. Für die Kinder, die erleben mussten, wie ihre DDR-Eltern in und nach der Wende ihre Position und Karriere, ihre Stellung, ihr Ansehen und oft auch ihre Selbstachtung verloren, war das anders.

Was hat Sie, als Sie im Januar 1990 in Berlin ankamen, beschäftigt?

Als ich als Gastprofessor an die Humboldt-Universität kam, wurde ich auch Experte des Runden Tischs, an dem eine neue Verfassung der DDR erarbeitet wurde. Ich war zunächst davon überzeugt, dass Deutschland bei der Wiedervereinigung eine neue Verfassung brauchte. Wenn zwei zusammenziehen, soll nicht sie bei ihm oder er bei ihr einziehen, sondern beide sollen sich gemeinsam eine neue Wohnung suchen.

Die Wohnung wurde dann aber nicht bezogen. Glauben Sie rückblickend, eine neue Verfassung hätte manche Kränkung verhindert, die bis heute solche Wirkungsmacht entfalten konnte?

Vielleicht. Aber bei der ersten freien Volkskammerwahl gewannen nicht die Parteien, die auf Eigenständigkeit und Gleichberechtigung der DDR setzten, sondern mit überwältigender Mehrheit die Schwester- und Tochterparteien der bundesrepublikanischen Parteien. Die ostdeutschen Bürger und Bürgerinnen wollten unter das Dach der Bundesrepublik und des Grundgesetzes. Angesichts dessen hätte eine neue Verfassung etwas Künstliches gehabt. Sie wäre eine Kopfgeburt geblieben, keine dumme, aber nicht von einem politischen Bedürfnis, einer politischen Energie getragen.