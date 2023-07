Ich studiere Kunst auf Lehramt und tätowiere nebenher. Nach meiner Bachelorarbeit werde ich nur noch freie Kunst studieren. Was mir wichtig ist? Da fallen mir erst mal eher cheesy Sachen ein! So was wie Gerechtigkeit. Ich recherchiere gerade für meine Bachelorarbeit zum Thema „Das Erhabene“. Das ist mir gerade wichtig. Aus kunsthistorischer und philosophischer Sicht bedeutet es das Zusammenkommen von Freude und dem Schrecklichen – wie wenn man vor einem Vulkanausbruch steht. Für mich bedeutet das vor allem Intensität. Das versuche ich auch in meiner Kunst zu erreichen. Tätowieren ist dafür nicht das richtige Medium, da hängt die Kunst vom Menschen ab, den ich tätowiere, aber ich versuche in meiner Arbeit und in meinem Leben stets Intensität zu spüren und zu vermitteln.