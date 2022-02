Junge Landwirte : Bauer sucht Zukunft

Der letzte Tag im Leben von Cord Penshorns Schweinen verläuft wie jeder andere in den vergangenen vier Monaten. Sie stehen in ihren Buchten, viermal zweieinhalb Meter groß, je elf Tiere. Fünfmal wird die computergesteuerte Fütterungsanlage die Tröge füllen, pro Tier drei Kilo Getreidemischung, vermengt mit knapp acht Liter Wasser. Von 30 auf 120 Kilo Gewicht sind die Schweine gewachsen, seit sie mit elf Wochen vom Ferkelerzeuger kamen. Jedes Schwein wird an diesem Tag noch einmal etwa ein Kilo zunehmen.

Petra Ahne Redakteurin im Feuilleton. Folgen Ich folge

Am Abend wird ein Lastwagen vorfahren, Cord Penshorn wird die Türen öffnen, und hundert Schweine werden hintereinander durch den schmalen Gang laufen, der aus dem Stall führt. Kurz vor der Rampe des Lasters werden sie für ein paar Sekunden frische Luft spüren, zum zweiten Mal in ihrem Leben. Das erste Mal war bei ihrer Ankunft. Zwei Stunden wird die Fahrt zum Schlachthaus von Vion in Emstek dauern, einem der größten Fleischproduzenten des Landes. Noch in der Nacht werden die Schweine mit Kohlendioxid betäubt, durch einen Stich in die Halsschlagader getötet, an einen Haken gehängt. Wenn die Organe entfernt sind, werden sie gewogen, Cord Penshorn wird den aktuellen Kilopreis erhalten: 1,20 Euro.