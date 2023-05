13.05.2023

F.A.Z Talkformat „Junge Köpfe“ Sind Sie fremd in Ihrer Generation, Philipp Amthor?

CDU-Jungpolitiker Philipp Amthor wirkt mit Krawatte und Deutschland-Pin wie ein Fremder in seiner eigenen Generation. Wie passen in ihr „fortschrittlich“ und „konservativ“ zusammen? Darüber haben wir mit ihm im F.A.Z.-Talk „Junge Köpfe“ in Berlin gesprochen. Von Simon Strauß & Helene Bubrowski 2