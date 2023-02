Herr Schaad, Sie haben einmal gesagt, der Beruf des Schauspielers bestehe aus über neunzig Prozent Handwerk, weniger aus Talent. Was macht das Handwerk eines Schauspielers aus?

Anna-Louisa Schönfeld Redakteurin für Social Media. Folgen Ich folge

Meiner Meinung nach ist es eine Kombination aus den rein physischen, sprachlichen, körperlichen Dingen auf der einen Seite, aber auch Intellekt, Textverständnis, Spielintelligenz, eine besondere Art von Fantasie für Vorgänge und die Übersetzbarkeit von Vorgängen auf der anderen Seite.

Also ein denkender Schauspieler zu sein.

Von Thomas Bernhard stammt der Satz: „Ein denkender Schauspieler ist so selten wie ein Arschloch im Gesicht.“ Vielleicht hat das früher so gestimmt. Denn es gab in den Siebziger-, Achtzigerjahren bestimmte Fetischisierungen von Schauspielern, die wie Wachs in den Händen von gigantomanischen Großregisseuren waren, damals eben hauptsächlich Männer. Ich glaube aber, dass diese Zeit vorbei ist und das tatsächlich durch die Performance-Kunst im Sprechtheater, im regulären klassischen Sinne, eine Art Wandlung stattgefunden hat. Heutzutage gibt es immer mehr Schauspielerinnen und Schauspieler, die selbständig denkende, selbständig gestaltende und mitschreibende Akteurinnen und Akteure sind.

Früher wollten Sie eigentlich Geschichtsprofessor werden. Warum dann doch Schauspieler?

Mein Geschichtslehrer hat mir erzählt, dass es Schauspielschulen gibt, was ich bis zu diesem Zeitpunkt nicht wusste. Er hat mir geraten, mich mal bei Schauspielschulen zu bewerben. Das habe ich gemacht und wurde direkt beim ersten Mal bei der Aufnahmeprüfung an einer Schauspielschule genommen. Mir war bis dahin nicht klar, dass viele Leute sehr viele Vorsprechen machen müssen. Ich habe auch totalen Quatsch vorgesprochen, mein Vorsprechmonolog war „Nathan der Weise. Die Ringparabel“, was wohl das Dümmste ist, womit man überhaupt nur Vorsprechen kann. Aber an der Bayerischen Theaterakademie August Everding in München gab es Leute, die irgendetwas in mir gesehen haben und das dann fördern wollten.

Geschichtsprofessor oder Schauspieler. Ist der Unterschied denn so groß?

Gute Frage (lacht). Ich nehme an, der Unterschied liegt darin, dass man als Geschichtsprofessor wissenschaftlich arbeitet – und hoffentlich faktenbasiert. Bei der Arbeit als Schauspieler hingegen ist es ein wichtiger Teil intuitionsbasiert zu sein. Von Botho Strauß gibt es wiederum die Definition, dass ein Schauspieler ein Seismograph der Gesellschaft ist, und das ist, gerade im Theaterbetrieb, zumindest in den führenden Häusern, an den Häusern, die tatsächlich den Diskurs mitbringen, auch der Fall. Dazu bedarf es einer großen Auffassungsgabe für gesellschaftliche Prozesse, die aber nicht wissenschaftlich belegt ist.

Heutzutage gibt es immer mehr Streamingformate, die um die Aufmerksamkeit des Zuschauers kämpfen. Währenddessen nehmen die Zuschauerzahlen im Theater weiter ab. Was bedeutet diese Entwicklung für den Beruf des Schauspielers?