Kritik am Vorgehen der Polizei : Katz und Maus

Man hat den am Straßenrand bremsenden Streifenwagen noch gar nicht wahrgenommen, da zerstreut sich die Gruppe schon blitzschnell. Ben läuft zügig auf die angrenzende Gartenanlage zu, Noah zu einem Wäldchen am Hügel. Ein Dritter lenkt seinen E-Roller auf die Straße. Einen Moment lang warten die Beamten mit laufendem Motor. Es ist kurz vor sieben an einem Montagabend, ruhig liegt der Park. Der Polizeiwagen dreht um und fährt in Richtung Innenstadt davon.

Elena Witzeck Redakteurin im Feuilleton.





Die Jungen kommen zurück und beginnen sofort wieder sehr schnell und gleichzeitig zu erzählen. Noah sagt, auf dem Weg zu den Kleingärten gebe es eine Bank. „Da können wir hin.“ Ben schlägt eine verlassene Schule vor, in der sie sich manchmal verstecken. Dann bleibt man doch hier stehen, am Ausgang des Parks im Frankfurter Norden, Platz ist genug.