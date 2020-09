Habermas zur Thüringer Wahl : Die Wende von Erfurt

Die antifaschistische Lektion ist heute auch christdemokratische Parteiräson, und dennoch sagt Jürgen Habermas: „Angesichts einer ganz neuen Situation muss der Lernprozess weitergehen.“ Am Abend der Wahl von Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten versammelten sich Protestdemonstranten vor dem Deutschen Nationaltheater in Weimar. Bild: dpa

Wie tut man Dinge mit Worten? Das ist die philosophische Frage des Parlamentarismus, jener merkwürdigen Verfassungsform, die der liberale englische Historiker Lord Macaulay auf den Begriff des „government by speaking“ brachte, des Regierens durch Reden. Wer in einem parlamentarischen System das Wort ergreift, geht Verpflichtungen ein, an die sich auch andere gebunden fühlen können. Macht ist dann die Fähigkeit, durch Selbstbindung Bindungswirkungen zu erzeugen.

Patrick Bahners Feuilletonkorrespondent in Köln und zuständig für „Geisteswissenschaften“. F.A.Z.



Am 5. Februar wählte der Landtag von Thüringen mit den Stimmen von AfD, CDU und FDP den thüringischen FDP-Chef Thomas Kemmerich zum Ministerpräsidenten. Bundeskanzlerin Angela Merkel nannte diese Wahl einen „unverzeihlichen Vorgang, der rückgängig gemacht werden muss“. Was hat Frau Merkel mit dieser Äußerung getan? Was war der politische Zweck, was ist die politische Wirkung ihrer Worte?