Jüdisches Museum Frankfurt : Wundersam im Gleichgewicht

Eine Parallelaktion Berlin-Frankfurt? Sicherlich nicht. Es ist aber auch kein Zufall, dass die neue Dauerausstellung im Jüdischen Museum Frankfurt nur wenige Wochen nach jener in der Berliner Schwesterinstitution präsentiert wird (F.A.Z. vom 19. August). Die Gleichzeitigkeit zeugt vielmehr davon, dass ein Perspektivwechsel unvermeidlich ist. Die letzten Überlebenden des Holocausts verstummen, die jüdischen Gemeinden sind durch die Zuwanderung aus den ehemaligen Sowjetrepubliken größer und heterogener geworden, und die Jüngeren nehmen selbstverständlicher ihren Platz in der Gesellschaft ein.

Diese Entwicklung verlangt von dem neu eröffneten Museum, das institutionell von der Stadt Frankfurt getragen wird und zugleich von einem jüdischen Selbstverständnis geprägt ist, eine veränderte Darstellung jüdischen Lebens. Eine solche Präsentation hat in einer multiethnischen Stadtgesellschaft auch mit gewandelten und vielfältigen Sichtweisen von außen zu rechnen – im besseren Fall zeugen sie von unbekümmerter Neugier, im schlechtesten sind sie geprägt von neuen oder fortlebenden Spielarten eines Antisemitismus, der sich immer offener äußert.

Bauarbeiten gaben Gelegenheit, die Dauerausstellung mit Muße zu überarbeiten: Fast dreißig Jahre nach der Eröffnung des 1988 eröffneten Museums war es 2015 an der Zeit, das klassizistische Rothschildpalais am Untermain grundlegend zu sanieren. Gleichzeitig wurde ein Erweiterungsbau errichtet, nach Plänen von Staab Architekten aus Berlin, die den Wettbewerb gewonnen hatten. Auch die Fertigstellung dieses sogenannten Lichtbaus, der die Fläche des Museums verdoppelt, wird in diesen Tagen gefeiert.

Wie immer in solchen Fällen ist die Versuchung groß, die Architektur auf Symbolik hin abzuklopfen. Der glänzend bewährte Museumsplaner Volker Staab, der in anderen Fällen gern mit architektonischen Referenzen auf die Geschichte des Standortes und auf den städtebaulichen Kontext anspielt, zeigt sich hier jedoch gleichsam zugeknöpft. Staab hat ein fünfeckiges Volumen mit abfallender Dachlinie entworfen, sieben horizontale Vorsprünge in wachsendem Abstand gliedern die Fassade und mildern die Massivität ihrer solitären Erscheinung. Zugleich greift diese Schichtung die Gesimse der gegenüberliegenden Altbauten auf, auch der helle Putz ist aufeinander abgestimmt. Einige wenige große, unregelmäßig gesetzte Fenster sind in die Fassade des Neubaus eingeschnitten. Dass das Gebäude den Namen Lichtbau verdient hat, glaubt der Besucher erst, wenn er im Inneren steht. Durch ein großes Oberlicht fällt selbst bei trübem Wetter viel Licht in den zentralen Raum, das den aufwendig verarbeiteten Sichtbeton und das Eschenholz beinahe leuchten lässt. Als Kontrast setzt Staab bronzefarbenes Metall ein, etwa für Geländer, Türen und Tresen. Das hat eine beinahe sakrale Wirkung.

Abschottung und Offenheit

Allenfalls kann man von angedeuteten Bezügen sprechen, die aber fast mehr im Auge des Betrachters zu liegen scheinen als dass sie als klare Botschaft zu deuten wären. Der Lichtbau verbindet Widersprüchliches miteinander – Abschottung und Offenheit, Härte und Freundlichkeit oder auch Eigenwilligkeit und Einordnung. Anspielungen auf die jüdische Geschichte? Das bleibt in der Schwebe. Der entscheidende Clou des Neubaus ist seine Nutzung. Unvorbereitete Besucher werden hinter dem Eingang die Ausstellungsräume vermuten. Doch tatsächlich befinden sich dort Kasse, Bibliothek, Archiv, Buchhandlung und das „Deli“ genannte koschere Bistro. Alle diese Einrichtungen sind zugänglich, ohne dass der Besucher eine Eintrittskarte erwerben müsste. Sie wird erst für den Zutritt zum großen, fensterlosen Sonderausstellungsraum benötigt.