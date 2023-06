Zwei konträre offene Briefe sind im Nachgang zu den Frankfurter Buhrufen gegen Claudia Roth publiziert worden. Der eine verteidigt sie großmütig, der andere unterstreicht die Kritik an ihr in harschem Tonfall.

Hier fing alles an: Claudia Roth am 19. Mai 2023 bei der Jewrovision-Veranstaltung in Frankfurt Bild: Zentralrat der Juden in Deutschland

Die Buhrufe und Pfiffe gegen Kulturstaatsministerin Claudia Roth bei der Frankfurter Jewrovision-Veranstaltung und die daran anschließende Distanzierung des Zentralrats der Juden vom eigenen Gast schlagen weiter hohe Wellen. Der Zwischenfall scheint auch zu einer Spaltung innerhalb der jüdischen Gemeinschaft in Deutschland zu führen.

Ende letzter Woche schon wandten sich verschiedene prominente jüdische Stimmen mit einem Brief an die Öffentlichkeit, um Claudia Roth gegen den Vorwurf der Verharmlosung von Antisemitismus in Schutz zu nehmen, die Haltung des Zentralrats zu kritisieren und vor einem Einfluss jüdischer Religionsgemeinschaften auf den Kulturbetrieb zu warnen. „Protest ist das eine, die niedergebrüllte Rede eines geladenen Gastes etwas anderes“, hieß es in dem Schreiben.

Zudem werde behauptet, Roth nehme Sorgen über Antisemitismus im Kulturbetrieb nicht ernst: „Dem wollen wir deutlich widersprechen“, so die Unterzeichnenden, darunter Irene Dische, Eva Illouz, Daniel Barenboim, Eva Menasse, Igor Levit, Meron Mendel, Barrie Kosky und Julius H. Schoeps.

Debatte um Roth noch nicht beendet

Gegen diese Solidaritätsnote melden sich nun wiederum eine Reihe jüdischer Bürger zu Wort, die die Verfasser des ersten in einem zweiten offenen Brief als „Selbstdarsteller“ bezeichnen und ihnen vorwerfen, Roth nur in Schutz zu nehmen, weil sie als Leiter diverser Institutionen, von der Staatsoper Unter den Linden bis zum NS-Dokumentationszentrum München, von staatlichen Geldern profitierten.

Kritisiert werden außer Roths Zusammenkünften mit iranischen Politikern auch ihre Ablehnung der BDS-Resolution im Bundestag und ihr Umgang mit dem documenta-Skandal. „Angesichts dieser Tatsachen waren die Buhrufe gegen Claudia Roth an der Jewrovision eine Art Katharsis.“ Zu den Unterzeichnern, die für sich in Anspruch nehmen, für „die meisten Juden in Deutschland“ zu sprechen, gehören mehrere Vorsteher jüdischer Gemeinden sowie die jüdische Aktivistin Malca Goldstein-Wolf. Die Debatte um Roths Verhältnis zur (vielstimmigen) jüdischen Gemeinschaft scheint noch nicht beendet.