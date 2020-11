Nach dem Attentat von Paris : Was ist eine Schweigeminute?

Die Schule unseres Sohnes liegt direkt neben einer Kirche. Deswegen soll sie von nun an zusätzlich bewacht werden. Am Montagvormittag sollte es für Samuel Paty, für den erst kürzlich enthaupteten Lehrer, eine Schweigeminute geben.

Als mich diese Benachrichtigung erreichte, stellte sich bei mir unwillkürlich ein Fluchtinstinkt ein. Ich wollte augenblicklich eine Tasche packen, meinen Sohn an der Hand nehmen und fliehen. Ich habe sitzend vor mich hinblickend überlegt, wohin, um dann in einer Art hilfloser Starre zu verharren. Sie hat sich erst wieder gelöst, als ich meinen Sohn bei Nachbarsfreunden abholte und diese auf meine Nachfrage, ob sie wegen der verschärften Sicherheitsvorkehrungen beunruhigt seien, mit vollkommen unbeeindruckter und stoischer Miene mit den Schultern zuckten und verneinten. Da fiel mit einem Mal alle Spannung von mir ab. Weil ich begriff, dass diese unbeteiligte Haltung wohl die einzig mögliche ist, um hier in Paris im Moment einen einigermaßen normalen Alltag zu leben.

Liegt das „Savoir-vivre“ im Sterben?

Die Pariser Straßen sind leergefegt. Die Menschen können ihre kleinen Apartments morgens nicht mehr verlassen, um den petit café im Sitzen zu trinken. Auch der „café sur la pousse“, hinausgereicht durch eine einen Spaltbreit offene Tür, findet vor dem Bistro auf der Straße im Stehen statt, nicht mehr an der Bar, von der aus man nach eiliger frühmorgendlicher Plauderei den Tag beginnt. Wo sind die abgewinkelten Handgelenke mit den Zigaretten zwischen Zeigefinger und Mittelfinger und den lackierten Nägeln geblieben? Die übereinandergeschlagenen Beine? Die schräg in die Luft gereckten, nachdenklichen, straffen Kinokinne? Das rouge à lèvre? Es wird schon lange nicht mehr aufgetragen. Oder ist es unsichtbar gemacht von den Masken? Die Sinnlichkeit ist abgeschnürt. Das „Savoir-vivre“ ist, wenn überhaupt, nur noch hin und wieder möglich, im engsten Kreis der Kleinfamilie. Stirbt das alles irgendwann aus, wenn man es nicht mehr miteinander leben kann?

Ich frühstücke mit meinem Sohn und ziehe ihm unter einem Vorwand das leuchtend rote Sweatshirt wieder aus. Ich lege den Pullover zurück in den Schrank, und ehe ich den dunkelblauen herausziehe, denke ich: Das ist ja genau das, was sie wollen, die Attentäter. Sie wollen verunsichern, Angst machen, in mein Leben eindringen, mir das Gefühl nehmen, ich lebte nach wie vor in einem freien und sicheren Land.

Das Unaussprechliche verschweigen

Jetzt muss ich meinen Sohn darauf vorbereiten, dass es eine „Schweigeminute“ in der Schule geben wird, weil ein Lehrer getötet wurde. Ich sage: getötet. „Enthauptet“ kommt mir nicht über die Lippen, mit einem Messer enthauptet, unmöglich, das überhaupt zu denken, sich vorzustellen. Noch unmöglicher, es auszusprechen. Indem ich „getötet“ sage, sehe ich sein Gesicht für einen Sekundenbruchteil ganz blass werden und in seinen Augen einen Schrecken, den ich als Urangst beschreiben würde.

Und dann sind Blässe und Schrecken plötzlich wieder verschwunden. Er stellt mir Fragen. Er sagt: „Aber das war doch in Amerika.“ Er rückt das Grauen für sich und uns weit weg, über den Atlantik. Und ich muss widersprechen, es näher heranrücken und sagen, ja, es war weit außerhalb von Paris, aber es war in Frankreich. Da lüge ich bereits. Denn es hat ja eigentlich wie „ums Eck“ stattgefunden. Was ist eine Schweigeminute?

Mein Kind ist Pazifist

In allen Schulen Frankreichs denken die Lehrer und Schüler an diesen Lehrer, der getötet wurde. Und ich sage wieder getötet, denn er ist ja nicht einfach gestorben. Ich muss doch eine Variante finden, die abgemildert ist, aber Wahrheitsnähe beinhaltet. Wer weiß, was die Kinder heute alles in der Schule reden? Ich muss ihn doch vorbereiten, um dann heute Nachmittag nach der Schule wieder daran anknüpfen und weiter aufklären zu können. Warum wurde der Lehrer getötet? Ich sage: „Von einem ,Verrückten‘ wurde er getötet!“ Dabei trifft es das ja nicht im Geringsten. Ein Attentäter ist alles, aber kein „Verrückter“.

Mehr zum Thema 1/

Oder vielleicht ist er doch ein Ver-rückter? Einer, der von einem anderen, einer Gruppe, einer Masse, dort hingerückt wurde, damit er das tut; ein Partisan des Grauens. Es war einer, der nicht zulassen wollte, dass wir hier bei uns in Freiheit leben und denken und auch laut sagen können, was wir wollen. Dieser Lehrer hat aber richtigerweise seinen Schülern genau dies, diese Lebensweise und ihre Werte, beigebracht. (Ich kann jetzt, heute früh, meinem Sohn unmöglich den Islamismus erklären. Das muss irgendwann die nächste Stufe sein.) Ich sage auch, dass die Polizisten diesen Mann erschossen haben, und denke, das beruhigt meinen Sohn. Aber das macht man hier doch nicht, antwortet er mit gerunzelten Brauen, hier gibt es doch keine Todesstrafe. Warum haben sie ihn nicht gefangen genommen und ins Gefängnis gebracht? Und mir wird schlagartig klar, wo die Ängste eines Kindes liegen. Das Schießen ist in seiner Vorstellung das Schlimmste, was es sich vorstellen kann. Geschossen darf nicht werden. Ein Kind ist Pazifist.

Und dann schweigt mein Sohn und sagt nach einer Weile, ja aber sie können doch jetzt nicht bei jedem, der getötet wird, eine Schweigeminute machen. Dann wären das ja bei 120 Getöteten schon zwei Stunden, die wir in der Schule schweigen müssten. Und verschmitzt lächelnd fügt er hinzu, irgendwann müssen wir überhaupt nicht mehr hingehen, weil wir nur noch schweigen.

Die Autorin ist Theater- und Filmschauspielerin und lebt in Paris.