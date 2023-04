So viel Schlagfertigkeit möchte man in der Kulturpolitik öfter erleben: Joe Chialo wird neuer Senator für Kultur und Medien in Berlin.

Es ist eine Weile her, dass die CDU in Berlin den Kultursenator gestellt hat. Das war 2001, in jenem Jahr, in dem ei­ne schwarz-rote Koalition in der Hauptstadt über dem Berliner Bankenskandal zerbrach. Christoph Stölzl, der das Amt seinerzeit innehatte, gab es un­gern auf. Dasselbe gilt für den Linken-Politiker Klaus Lederer, der demnächst seinen Posten räumen muss, falls die SPD-Basis den Koalitionsvertrag mit der Union nicht doch noch kippt. Die Verantwortung für die Kultur, scheint es, gehört zu den beliebteren politischen Aufgaben im Bundesland Berlin.

An Lederers Stelle soll nun der Mu­sik­ma­na­ger Joe Chialo treten, der 2021 als Kulturstaatsminister in spe zum Kompetenzteam des Kanzlerkandidaten Laschet gehörte. In einem Zeitungsartikel, den er gemeinsam mit der da­ma­li­gen Amtsinhaberin Monika Grüt­ters verfasste, hat Chialo sein Verständnis von Kultur erläutert: Diese sei, mit Schiller, eine Tochter der Freiheit, aber keinesfalls der Politik. Deshalb müsse sie vor ideologischen Einflussnahmen ebenso geschützt werden wie vor der reinen Marktlogik. Der Aufsatz mündet in die erwartbare Forderung nach ei­nem eigenen Kulturministerium und ei­nem Staatsziel Kultur. In­ter­es­sant ist dabei aber eine Formulierung, die in kulturpolitischen Texten selten auftaucht: „die Unterstützung kulturellen Entrepre­neur­ships“, also pri­vater Kreativunternehmer, sei eben­so wichtig wie die Förderung von Galerien und Festivals.

Er trat bei den Grünen ein und wieder aus

Ein kultureller Entrepreneur ist auch Chialo selbst. 1970 in Bonn als Sohn eines tansanischen Diplomaten geboren, wuchs er in einem rheinisch-katholischen Umfeld auf; sein Abitur machte er am Kölner Salesianer-Internat. Erst der Abbruch eines Politik- und Ge­schichts­stu­diums in Erlangen brachte ihn zum Musikmanagement. 2009 gründete Chialo sein eigenes Label, 2018 zu­sam­men mit dem Branchenriesen Uni­ver­sal ein weiteres zur Förderung afrikanischer Musik. Gleichzeitig engagierte er sich politisch: In den Neunzigerjahren wurde er Mitglied der Grünen – und trat wegen deren Zerstrittenheit über den Kriegseinsatz im Kosovo wieder aus; 2016 folgte der Eintritt in die CDU.

Chialo entspricht nicht dem Klischee des christdemokratischen Bildungsbürger. Der soignierte Habitus scheint ihm fremd, dafür strahlt er eine wohltuende, mit Herzlichkeit gepaarte Lässigkeit aus. In einem Beitrag, den die „heute-show“ vor der Bundestagswahl mit ihm gedreht hat, zieht er sich geradezu blendend aus der Affäre. Am Ende singt er sogar das Lied mit, das der Reporter der Satiresendung auf Chialos Stichworte „Freiheit, Zukunft, Liebe“ improvisiert. So viel Schlagfertigkeit möchte man in der Kulturpolitik öfter erleben.

Vielleicht liegt das Besondere an Chialos Berufung nicht darin, dass er der erste schwarze Berliner Kultursenator ist, sondern in der Tatsache, dass er als erster zuvor mit Kultur sein Geld verdient hat. Hinter der „freien Szene“, die der Berliner Senat jedes Jahr mit vielen Millionen Euro subventioniert, steht ja die ganz freie, die auf eigenes Risiko ar­bei­tet. Die Frage ist, wie sich diese Freiheitserfahrung in politisches Handeln umsetzen lässt. Im schwarz-roten Koalitionsvertrag sind der Kultur nur sechs von 136 Seiten gewidmet. Die meisten Absätze enthalten Altbekanntes: „Di­ver­si­tät und Inklusion“, „Erinnern und Gedenken“, „digitaler Wandel“.

Nur zwei Stellen lassen aufhorchen. Zum ei­nen „überprüft“ Berlin seine Beteiligung am Humboldt-Forum; ein Rückzug aus dem Schlossbau ist also nicht mehr ausgeschlossen. Zum anderen will der neue Senator den Bezirken vorschlagen, „eine repräsentative Straße bzw. einen Platz nach Helmut Kohl zu benennen“. Humboldt plus Kohl: Sieht so das kulturpolitische Programm des Joe Chia­lo aus? Sicher nicht. Aber es sind zwei Projekte, nach denen man ihn in einem Jahr wird fragen müssen.