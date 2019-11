Böhmermann gegen Hohenzollern : Alles ans Licht

Jan Böhmermann hat gegen ein Schweigegebot verstoßen. Er hat die Entschädigungsansprüche des Hauses Hohenzollern an die Bundesrepublik Deutschland zum Thema seiner Satiresendung gemacht, was noch nichts Besonderes ist; auch andere Fernsehsender haben über den Fall berichtet. Aber Böhmermann ging einen Schritt weiter. Er hat alle vier historischen Gutachten, die bisher zur Frage der Rechtmäßigkeit der Hohenzollern-Ansprüche erstellt wurden, auf der eigens eingerichteten Website hohenzollern.lol veröffentlicht. Die Gutachten sind damit in der Welt, ganz gleich, ob jetzt noch ein Gerichtsbeschluss ihre Löschung erzwingt.

Völkermord ohne Entschädigung

Doch Böhmermann beließ es nicht bei der Indiskretion. In seiner Sendung stellte er den Forderungen der Hohenzollern die Entschädigungsklage von Vertretern der Herero und Nama für den Genozid der deutschen Kolonialmacht an ihren Vorfahren gegenüber. Mit der Hohenzollernfamilie führt Kulturstaatsministerin Grütters seit fünf Jahren Geheimverhandlungen. Über die Ansprüche der Herero und Nama will die Bundesregierung bislang nicht verhandeln. Im „Neo Magazin Royale“ wandte sich ein deutsch-namibischer Aktivist vor der Kamera direkt an Georg Friedrich Prinz von Preußen, den hohenzollerschen Hausvorstand, dessen Ururgroßvater Wilhelm II. für den Völkermord politisch verantwortlich war.