Ein Litauer über Gorbatschow : 14 Sekunden Stille

Friedensrede vor dem Putsch: der sowjetische Präsident Michail Gorbatschow wird am 5. Juni 1991 in Oslo zu seiner lange verschobenen Nobelpreisrede begrüßt. Bild: AP

In dem fast halben Jahrhundert meines Lebens habe ich nie zuvor erlebt, dass der natürliche Tod eines Menschen im zweiundneunzigsten Lebensjahr so viele Emotionen oder gar Leidenschaften geweckt hätte wie der Tod Michail Gorbatschows. Der Westen hat ihm für das Ende des Kalten Kriegs gedankt, Deutschland für die Einheit. Litauen hat eine Rechnung mit ihm offen wegen seiner Verantwortung für die Ereignisse des 13. Januar 1991, als sowjetische Truppen versuchten, unsere Unabhängigkeitsbewegung mit Gewalt zu beenden, und dabei vierzehn unbewaffnete Demonstranten getötet haben.

In Russland werfen ihm die Unterstützer des Z-Kurses die Zerstörung der Sowjetunion vor, während liberale Russen ihm unerschöpfliche Dankbarkeit bekunden. Dafür, dass Gorbatschow ihnen die Freiheit geschenkt hat. Sie entschuldigen sich sogar öffentlich dafür, dass sie diese Freiheit „verkackt“ haben und wieder dort gelandet sind, wo er sie herausgezogen hat – in der Sklaverei. Einerseits klang dieser Dankeschor sehr unwürdig, eben wie die Klage von Sklaven, die sich vom guten Sklavenhalter verabschieden, der die Sklaverei auf einer Plantage von der Größe eines Sechstels des Planeten abgeschafft hat. Andererseits kann ich sie verstehen: Gorbatschows Tod hat sie getroffen, während ihr Land mit Sieben-Meilen-Stiefeln in die totalitäre Vergangenheit schreitet. Deshalb wird dort im Grunde nicht so sehr Gorbatschow selbst betrauert, sondern die ganze Epoche der Freiheit, die mit der Perestrojka begann.