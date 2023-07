Am vorvergangenen Sonntag stand in der Stazione Termini in Rom erstmals ein Hochgeschwindigkeitszug Frecciarossa (Roter Pfeil) der italienischen Staatseisenbahnen bereit, der die Hauptstadt direkt mit Pompeji verbindet. Abfahrt 8 Uhr 53, Ankunft 10 Uhr 40. Das ist, die Entfernung beträgt 211 Kilometer, nicht sonderlich schnell und vor allem nicht schneller als viele andere der täglich 25 Verbindungen mit Umsteigen in Neapel.

Andreas Rossmann Freier Autor im Feuilleton. Folgen Ich folge

Einmal im Monat, an jedem dritten Sonntag, so hieß es zunächst, werde der neue Service, der in Anwesenheit von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni eingeweiht wurde, stattfinden. „Lächerlich“ höhnte die Opposition, und Infrastrukturminister Matteo Salvini reagierte: Von August an fährt der Zug jeden Sonntag. Kulturminister Gennaro Sangiuliano, der sich auf die Idee viel zugutehält, „verkauft“ sie als PR-Coup, mit dem sich das Belpaese als Synthese von Moderne und Antike zeigt: Italienisches Hightech und Design treffen auf das größte, bedeutendste Weltkulturerbe des Landes.