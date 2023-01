Wie sieht uns die Welt? : Das ist unser Krieg

Aktualisiert am

Einmischung in den persönlichen inneren Frieden: Was Deutschland mit Italien und anderen Ländern Europas eint, sind seine moralische Müdigkeit und sein Schwanken und Zögern. Ein Gastbeitrag.

Auf einer Backsteinmauer vor der Marienkirche in Berlin-Mitte habe ich einen Schriftzug gesehen. Irgendjemand hat dort „Das ist nicht unser Krieg“ hingeschrieben. Später hat offenbar jemand anderes, mit einem dünneren Strich und einer anderen Farbe (Blau statt Weiß), das ursprüngliche „nicht“ durchgestrichen und damit den Sinn des Satzes umgekehrt: „Das ist unser Krieg“.

Ich habe keine Ahnung, wer der Autor des Schriftzugs ist oder wer ihn später korrigiert hat, und vielleicht liege ich falsch, ihn mit dem Überfall auf die Ukraine in Verbindung zu bringen. Aber angesichts dieses brutalen Jahres, das nun zu Ende geht, war es mir unmöglich, den auf einer Mauer ausgetragenen Disput nicht als Sinnbild unserer Schwierigkeit als Westeuropäer zu sehen, in dieser unruhigen Gegenwart einen moralischen Standpunkt zu finden, an dem wir uns einrichten könnten.