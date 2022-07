Kampf gegen die Mafia : Eine Giftwolke schwebt über Europa

Blumen der Trauer liegen auf der Motorhaube des Wagens, in dem der Richter Paolo Borsellino in Palermo starb. Bild: Picture Alliance

Der Bombenanschlag, bei dem der Anti-Mafia-Staatsanwalt Paolo Borsellino mit seinen fünf Leibwächtern vor dem Haus seiner Mutter in die Luft gesprengt wurde, jährt sich am heutigen Dienstag zum dreißigsten Mal. Dieses Jahr in besonders bedrückender Atmosphäre, weil Palermos Bürgermeister Roberto Lagalla von zwei rechtmäßig wegen Mafia-Unterstützung verurteilten Politikern gefördert wurde: von Marcello Dell’Utri, Gründer von Forza Italia und rechte Hand Berlusconis, und Salvatore Cuffaro, dem ehemaligen Regionalpräsidenten Siziliens. Die Kinder von Borsellino haben ihre Teilnahme an den Gedenkfeiern abgesagt, und auch Salvatore Borsellino will seines ermordeten Bruders nur still gedenken.

Renommierte Anti-Mafia-Staatsanwälte halten sich von den Gedenkfeiern fern, weil sie sich daran erinnern, wie Falcone und Borsellino schon zu Lebzeiten systematisch diskreditiert, isoliert und in ihrer Arbeit behindert wurden. Dank zahlreicher Prozesse wissen die Italiener, dass die Mafia die Attentate auf Falcone und Borsellino nicht allein ausführte, sondern Seite an Seite mit Geheimdienstlern, Politikern, hohen Staatsbeamten und Ministern agierte. Doch die genauen Hintergründe dieser Zusammenarbeit und die konkreten Namen der Auftraggeber sind bis heute nicht endgültig geklärt. Diese „Erbsünde der italienischen Republik“, wie sie Borsellinos Bruder Salvatore nennt, schwebt bis heute wie eine Giftwolke über Italien.