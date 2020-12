Mafia-Opfer als Testimonials : Niemand hat Falcone vergessen

Die Frankfurter Pizzeria „Falcone&Borsellino“ wirbt mit Einschusslöchern, dem Foto der beiden ermordeten sizilianischen Mafia-Ermittler Giovanni Falcone und Paolo Borsellino neben dem Bild des Paten für ihre knusprigen Pizzen. Das ist die eine Sache.

Die andere Sache ist, dass Maria Falcone, die Schwester des ermordeten Anti-Mafia-Staatsanwalts, gegen die Besudelung des Ansehens zweier Männer, die ihr Leben im Kampf gegen die Mafia geopfert haben, vor dem Landgericht Frankfurt klagt – und verliert: „Die Klage ist unbegründet“, urteilten die Frankfurter Richter am 25. November, wie jetzt bekanntwurde. Der Schutz des Andenkens an Giovanni Falcone sei achtundzwanzig Jahre nach seinem Tod praktisch verwirkt, und die Namen von Falcone und Borsellino seien in Deutschland nur „Strafverfolgern und Kriminologen“ bekannt, nicht aber Personen, die Restaurants besuchten, lautet die Begründung.

Ein Sturm der Entrüstung

Vor fast dreißig Jahren habe das Thema „Kampf gegen die Mafia“ im Fokus der Öffentlichkeit gestanden, dies sei heute nicht mehr der Fall. „Bei der Beurteilung ist auch zu berücksichtigen, dass die Lebensleistung von Giovanni Falcone vorrangig in Italien angesiedelt ist“, schreiben die Richter. Die Aussagen der Frankfurter Richter haben in Italien einen Sturm der Entrüstung auslöst.

Die italienische Botschaft schreibt eine Protestnote, der Präsident der parlamentarischen Anti-Mafia-Kommission rügt, dass man in Deutschland mit Blindheit geschlagen und die Bedeutung der Duisburger Mafia-Attentate wohl immer noch nicht umrissen habe. Der Justizminister kündigt an, seiner deutschen Amtskollegin Christine Lambrecht zu schreiben, um ihr die verheerenden kulturellen Auswirkungen dieses Urteils klarzumachen. Der italienische Außenminister sagt, die Mafia sei kein Spiel, sondern ein „Haufen Scheiße“, was – genau genommen – ein Ausspruch des 1978 von der Mafia ermordeten Anti-Mafia-Kämpfers Peppino Impastato ist. Die gesamte italienische Presse jeglicher Couleur zeigt sich entsetzt über die Frankfurter Richter, und der nationale Richterverband hat sich in einer schriftlichen Stellungnahme empört gezeigt über die Frankfurter Kollegen.

Was wissen die deutschen Richter über die Mafia?

Dass die Mafia global agiert und in Deutschland seit den sechziger Jahren zu Hause ist, scheint sich bis zum Landgericht Frankfurt noch nicht herumgesprochen zu haben – wenn die Richter den „Kampf gegen die Mafia“ als ad acta gelegt betrachten. Spektakuläre Ermittlungen sind offenbar an ihnen vorbeigegangen, nicht zuletzt die länderübergreifende „Operation Styx“ im Jahr 2018, bei welcher der Clan der kalabrischen Farao-Marincola und seine Frankfurter Restaurants eine tragende Rolle spielten. Am Ende stellt sich die Frage, ob der normale deutsche Pizzeriabesucher nicht vielleicht sogar über ein größeres Allgemeinwissen verfügt als die Richter des Landgerichts Frankfurt.

Wenn angeblich niemand mehr die Namen von Falcone und Borsellino kennt, warum wird dann eine Pizzeria nach ihnen benannt, fragt Maria Falcone. Leider war das weder von Constantin Hubrich, dem Inhaber der Pizzeria, zu erfahren, noch von einem ominösen „Salvatore“, der im Impressum ohne Nachnamen als Geschäftsleiter aufgeführt ist. Obwohl geladen, erschien Hubrich auch nicht vor Gericht. Nachfragen wurden nicht beantwortet. Und so war es uns auch nicht vergönnt, zu erfahren, wie es zu der Entscheidung kam, den Online-Auftritt der Pizzeria mit Einschusslöchern und dem Foto von Vito Corleone aus dem „Paten“ zu schmücken, oder warum die Menüs „Patrone&Ich“ heißen und „Falcone&Borsellino“ („1xPizzaFalcone+1xPizza Borsellino+Eine Flasche Rotwein“).