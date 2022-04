Putins Krieg: Eine Zäsur? : Das Gespenst der Imperien

Zäsur und Wiederholung sind in der Geschichte keine Gegensätze, sie bedingen einander. Das zeigt auch der Krieg in der Ukraine. Ein Gastbeitrag.

Der Blick auf die Geschichte neigt zur Teleologie, zu einer Bewegung auf ein bestimmtes Ziel hin. Der Ausbruch großer Kriege erschüttert auch deshalb so tief greifend, weil überkommene Gewissheiten vergehen, ohne dass neue Sicherheiten das Vakuum sofort füllen könnten. Das war der tiefere Sinn, als Carl von Clausewitz, der berühmteste Theoretiker des Krieges, zu Beginn des neunzehnten Jahrhunderts den Krieg mit dem „Gebiet der Ungewißheit“ identifizierte: „Drei Vierteile derjenigen Dinge, worauf das Handeln im Kriege gebaut wird, liegen im Nebel einer mehr oder weniger großen Ungewißheit.“

In diesem Nebel des Krieges wird die eben noch erhoffte Offenheit der Zukunft zum Schreckensszenario, weil wir wenig wissen über die Potentiale der Gewalt, über Eskalationsgefahr oder Deeskalationsmöglichkeit, über die Tragfähigkeit unserer Ordnungsvorstellungen, die Resilienz von Gesellschaften und noch weniger über die Welt, die langfristig aus dem Geschehen erwachsen wird. Aber unbezweifelbar ist schon jetzt, dass der Krieg in der Ukraine in doppelter Weise mit Ge­schich­te zu tun hat: mit der Diagnose scharfer Zäsuren und mit der Wahrnehmung von Wiederholungen, Rückkehrbewegungen und Kontinuitäten. Ist dieses gleichzeitige Nebeneinander ein Paradox, geboren aus der Überforderung durch Unübersichtlichkeit, oder stehen Einmaligkeit und Wiederholung in einem komplementären Verhältnis zueinander?