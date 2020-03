Die aseptische Stadt : Ein Zentrum, was ist das?

Auch damals reagierte man, aus Rücksicht auf die Wirtschaft, viel zu spät. Am 14. August war in Hamburg ein Kanalarbeiter ins Krankenhaus gebracht worden und dort gestorben, kurz darauf waren vier weitere Tote zu beklagen. Der Senat verheimlichte die Fälle aus Angst vor wirtschaftlichen Einbußen, aber die Zahl der Krankheitsfälle stieg so schnell an, dass bald nichts mehr zu vertuschen war: Eine Woche später waren 1100 Menschen erkrankt und 455 gestorben, und die Auswandererschiffe hatten die Krankheit bereits nach New York gebracht.

Die Reichsregierung ließ Hamburg abriegeln und schickte Deutschlands berühmtesten Arzt in die Hansestadt, der zehn Jahre zuvor den Tuberkuloseerreger entdeckt hatte: Robert Koch, Leiter des Preußischen Instituts für Infektionskrankheiten, bestätigte Ende August des Jahres 1892 den Ausbruch der Cholera in Hamburg und ließ alle Schulen schließen. Eine Quarantäne wurde verhängt, die erst nach zehn Wochen aufgehoben werden konnte; da waren allein in Hamburg mehr als 8600 Menschen gestorben. Die Folge dieser Epidemie war eine radikale Umgestaltung der Stadt. Die Hamburger erließen Gesetze zum Schutz vor unhygienischen Wohnverhältnissen, viele Häuser des mittelalterlichen Gängeviertels wurden dem Erdboden gleichgemacht.