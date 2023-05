Der Vergleich zu Robert Oppenheimer drängt sich auf, dem „Vater der Atombombe“: Nach den Abwürfen auf Hiroshima und Nagasaki sprach der amerikanische Physiker sich vehement gegen jeden weiteren kriegerischen Einsatz der Kernspaltung und für die weltweite Kontrolle von Nu­klearwaffen aus. Heinar Kipphardt sollte diesen Sinneswandel, der zum Konflikt mit dem Staat führte, als Theaterstück zum Schulstoff machen. Und seit Ende der Fünfzigerjahre gibt es die IAEA, die Internationale Atomenergiebehörde. Wettrüsten, Abrüsten und doch die Verbreitung von Atomwaffen mindestens bis Nordkorea hat sie gesehen, die Kontrolle über den Atomwaffensperrvertrag übertragen und es mit zivilen Unfällen in Tschernobyl und Fukushima zu tun bekommen – kurz, der ganzen halbwegs beherrschten Todesgefahr, unter der wir seit Jahrzehnten leben.

Erst die Bombe bauen, dann nach Kontrolle rufen: Das tun gewissermaßen auch die Chefs von OpenAI, dem Unternehmen hinter den von Künstlicher Intelligenz (KI) getriebenen Text- und Bildgeneratoren ChatGPT und Dall-E. Die Atomanalogie rufen die Mitgründer Greg Brockman und Ilya Sutskever und der CEO Sam Altman selbst auf in einer kurzen, aber alarmierenden Verlautbarung auf der firmeneigenen Website. Dort fordern sie die Schaffung einer internationalen Regulierungsbehörde für KI-Systeme – nach dem Vorbild der IAEA. So sollen womöglich bald schon von superintelligenten Computersystemen ausgehende „existenzielle Bedrohungen“ für die Menschheit verringert werden.

Machtvoller als alle bisherigen Technologien

Jede weitere Entwicklung Künstlicher Intelligenz, die eine bestimmte Schwelle überschreite, „muss einer internationalen Behörde unterstellt werden, die Systeme inspizieren, Prüfungen einfordern, die Einhaltung von Sicherheitsstandards kontrollieren, Beschränkungen festlegen kann“, schreiben die Männer von OpenAI. „Die Systeme, die wir mit Sorge betrachten, haben eine Macht, die der jeder bisher geschaffenen Technologie überlegen ist.“

Grauenerregender kann man sein eigenes Werk kaum qualifizieren. Warum OpenAI es dann geschaffen habe? Darauf geben Brockman, Sutskever und Altman nicht die naheliegende Antwort – weil es sonst andere getan hätten und der Mensch es nicht lassen kann zu tun, was möglich ist, selbst wenn es unbeherrschbare Folgen haben sollte. Stattdessen schreiben sie von möglichen Segnungen wie „Wirtschaftswachstum und einer Steigerung der Lebensqualität“, so die Sache kontrolliert laufe. Bis dahin empfehlen sie ein „gewisses Maß an Koordination“ von Unternehmen an der Spitze der KI-Forschung, etwa in Form einer freiwilligen Selbstverpflichtung zu begrenzter Entwicklung.

Rufe nach Regulierung

Das wirkt erstaunlich wattig, wo doch gerade das Vernichtungspotential der KI implizit mit dem atomaren verglichen wurde. Kein Wort von einem Moratorium, wie es im März noch Elon Musk, Steve Wozniak und andere Führungskräfte der IT-Branche in einem offenen Brief gefordert hatten. Microsoft-Gründer Bill Gates merkt unterdessen an, dass KI Internetsuchen oder Onlineshopping, wie wir es kennen, vernichten dürfte – und KI-Assistenten unser Verhalten steuern könnten. Das Center for AI Safety warnt davor, dass die Menschheit durch KI-Systeme „die Fähigkeit zur Selbstverwaltung verlieren“ und „vollständig von Maschinen abhängig“ werden könne, die von einer kleinen Gruppe kontrolliert würden.

Wenn Entwicklern vor ihren eigenen Erfolgen angst und bange wird, wie dem „Godfather of AI“ Geoffrey Hinton, der von Google ins Lager der Mahner wechselte, ist die Lage offensichtlich ernst. Immerhin: Vierzehn Jahre vergingen zwischen der Gründung von Facebook und Mark Zuckerbergs Anhörung vor dem US-Senat, wo es um Datenmissbrauch und mögliche politische Einflussnahme ging. Vom Aufschalten populärer KI-Plattformen bis zum Tag, an dem die Senatoren Sam Altman von OpenAI, dem Forscher Gary Marcus und Christina Montgomery von IBM Fragen zur demokratiegefährdenden Sprengkraft der KI stellten, vergingen nur Monate. Regulierung muss her, lautet überall im Westen das Fazit. In der EU ist die bisher weitreichendste geplant.

Doch selbst der größte Optimist wird befürchten müssen, dass die unfreien Teile der Welt durch die neue Technologie noch unfreier werden. Wie schreiben die OpenAI-Leute ganz nebenbei in ihrem jüngsten Statement? „Die Definition dessen, was eine KI sagen dürfen sollte“, müsse natürlich „den einzelnen Ländern überlassen“ bleiben. Auch Autokraten werden in diesem Punkt zustimmen.