Leben am Tegernsee : Nationalpark für Großkopferte

Die Egerner hat derzeit Pause. Zwölfmal im Jahr wird die Glocke geläutet, das nächste Mal zur Wintersonnwende. Sie steht an der Überfahrt in Rottach-Egern, neben dem gleichnamigen Fünfsternehotel. Die Glocke komme bei „brauchtumsüblichen, kulturellen und gemeinschaftsgebundenen Anlässen“ zum Einsatz, so verrät es die Tegernseer Tal Tourismus GmbH in makellosem Maklerdeutsch. Zwei Angler werfen ihre Leinen weit hinaus in den schwarzkalten Wintersee. Die Nacht zuvor hat es heruntergeschneit auf den Hausbergen, als ob es je schon hinaufgeschneit hätte. Auf den Hecht sind die Angler aus, der Saibling ist gesperrt um diese Zeit. Beißt was? „No, aber das macht nischts“, sagt einer der beiden Männer, gut gelaunt mit französischen Akzent.

In der Nachbarschaft des Hotels steht ein bescheideneres Anwesen. Mit Kunststoffjalousien, einem grünen Plastikfrosch und einer Baumarktlampe neben der Haustür. Sieht verdächtig normal aus, ist in dieser Lage sicher unerschwinglich. Denn alles, was sich an diesem kalten Novembersamstag im Ort bewegt, ist premium. Tatsächlich muss man sagen, es maybachelt nachgerade. Die größten SUVs, die flachsten Sportwagen mit den mattesten Sonderlackierungen, die teuersten Seidendirndl, die therapiertesten Windhunde. Und alles, wie der Bayer sagt, mit der Zahnbürste gepflegt. Für ein Echo bäuerlicher Ursprünge sorgt ein Traktor, der mit überhöhter Geschwindigkeit, die Schaufel voller Erde, auf der Aribostraße Richtung Ortsmitte brettert. Der Fahrer trägt einen Trachtenhut.

Der „Tegarinseo“ taucht erstmals in einer Urkunde von 796 auf. Ein sieben Kilometer langes, zwei Kilometer breites Gewässer aus der letzten Eiszeit. Seehöhe 725 Meter. Glasklares Wasser, nichts für Warmbader. Im Süden der Wallberg und Kollegen, keine Dreitausender, aber schon recht schön. Über die Mangfall landet das Seewasser im Inn, dann in der Donau. Wo der Fluss seine Reise antritt, in Gmund am Nordende des Sees, steht die Büttenpapierfabrik. Die macht einen so guten Job, dass ihr Ruf viel weiter als bis in das fünfzig Kilometer entfernte München reicht. Bei der Oscar-Verleihung in Los Angeles greift man gern auf Papier aus Gmund zurück.

Um hier zu siedeln, bedarf es Abstammung oder Geld

Fünf Gemeinden teilen sich das Seeufer. Von Norden im Uhrzeigersinn Gmund, Tegernsee, Rottach-Egern, Kreuth und Bad Wiessee. Ortsnamen mit mythischem Oberlandklang. Postkartenklischee und Habitat für ehemalige Skistars und FC-Bayern-Granden. Gorbatschow besaß eine Villa, der DDR-Devisenbeschaffer Schalck-Golodkowski verbrachte seine letzten Lebensjahre hier. CSU-Kernland, ein Nationalpark für Großkopferte, den man frei hält von Atomkraftwerken, Müllverbrennungsanlagen und Industrieclustern. Hier zu siedeln, bedarf es Abstammung oder Geld. Ein exklusives Vergnügen: fünf Orte, vierundzwanzigtausend Einwohner.

Unlängst ist der „Dägernsee“, wie die bairisch sprechenden Einheimischen sagen, wieder ins Gerede gekommen. „Die Eier-Lüge des reichen Russen“ überschrieb die „Bild“-Zeitung den Bericht über die Razzia im Anwesen des russischen Oligarchen Alisher Usmanov, dem die Steuerfahndung im Nacken sitzt. Es wurden vier Fabergé-Eier beschlagnahmt, von denen ihr Besitzer behauptet, sie seien billige Nachbauten, Mitbringsel für Freunde in Usbekistan. Die Staatsanwaltschaft räumte ein, es seien keine Originale, aber sie seien keineswegs so wertlos, wie von Usmanov behauptet. Ein Gutachter wurde eingesetzt.