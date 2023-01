Nahost-Konflikt : Wie Israels Regierung die amerikanischen Juden spaltet

Zahlreiche jüdische Intellektuelle in Amerika stehen Israels Politik inzwischen kritisch gegenüber. Die Wahl der neuen Regierung verschärft die Auseinandersetzung. Sie reicht bis an die Harvard-Universität.

Nach drei Jahrzehnten an der Spitze der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch war es Zeit für eine neue Herausforderung für Kenneth Roth. Statt sich mit 67 Jahren zur Ruhe zu setzen, wollte er ein Angebot der Kennedy School an der Harvard Universität annehmen – am Carr Center für Menschenrechte wartete ein Fellowship auf Roth, die Forschungsinstitution umwarb ihn. Bis zum vergangenen Juli, da nämlich legte Kennedy-School-Dekan Douglas Elmendorf sein Veto ein. Warum das erst jetzt, sechs Monate später, bekannt wurde, ist nicht klar. Roth behauptet jedenfalls in Interviews, dass seine Kritik an Israel ihn den Harvard-Posten gekostet habe. Vermutlich habe Elmendorf die Spender der Spitzenhochschule im Auge gehabt, spekulierten Kommentatoren.

Roth, dessen jüdischer Vater aus dem nationalsozialistischen Deutschland fliehen musste, steht damit aufs Neue im Zentrum der Auseinandersetzung amerikanischer Intellektueller um Israel. Die Organisation Human Rights Watch hatte unter seiner Leitung immer wieder Menschenrechtsverletzungen gegen Palästinenser kritisiert und dabei auch den Begriff der „Apartheid“ für die Verfasstheit der israelischen Gesellschaft benutzt, der in der amerikanischen Debatte recht häufig fällt. Daraufhin hatten Organisationen wie die Anti-Defamation League den Menschenrechtsaktivisten vorgeworfen, Antisemitismus zu befördern. An die Kennedy School wird Roth wohl nicht mehr gehen, aber inzwischen fordern hunderte mit Harvard verbundene Persönlichkeiten und Organisationen, darunter palästinensische Studentenvereinigungen, Elmendorfs Rücktritt.