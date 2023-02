Aktualisiert am

Der Dokumentarfilm „H2: The Occupation Lab“ über den von Israel besetzten Teil Hebrons schlägt hohe Wellen im Land. Die neue rechte Regierung will die Entstehung von Filmen wie diesem behindern.

Ein israelischer Soldat kontrolliert einen Zivilisten in Hebron. Bild: Zürich Film Festival

Ein handgeschriebenes Plakat im Foyer des Gymnasiums Herzliya weist den Weg zu der „politischen Veranstaltung“. Im Untergeschoss der renommierten Schule im Norden Tel Avivs haben sich rund vierzig Lehrer, Eltern und Schüler eingefunden, um sich einen Dokumentarfilm über Hebron anzusehen - „H2: The Occupation Lab“. Im Verlauf der gut eineinhalb Stunden kann man immer wieder hören, wie manche entsetzt ausatmen.

Christian Meier Politischer Korrespondent für den Nahen Osten und Nordostafrika. Folgen Ich folge

Viele Israelis wissen überraschend wenig darüber, was einige Dutzend Kilometer entfernt von ihnen geschieht, wo israelische Soldaten das Leben Zehntausender Palästinenser engmaschig kontrollieren, um die Präsenz jüdischer Siedler zu sichern. Hebron ist die größte Stadt des Westjordanlands und zugleich ein Mikrokosmos des Konflikts in seiner radikalsten Form, der einem die Haare zu Berge stehen lässt. Nach Meinung der Regisseure Idit Avrahami und Noam Sheizaf ist der von Israel kontrollierte Teil Hebrons – er wird als „H2“ bezeichnet – in den vergangenen Jahrzehnten aber noch etwas gewesen: eine Blaupause für die Entwicklung des Besatzungsregimes insgesamt.