Die letzten Tage und Nächte während des Aufstiegs nach Jerusalem bescherten uns viele bewegende Augenblicke. Am Samstagmorgen beispielsweise, als eine riesige Menschenwoge, Tausende von blau-weißen Fahnen schwingend, langsam und stetig von den Höhen bei Schoresch talwärts glitt und auf die Menge traf, die sie an der Autobahnbrücke Chemed erwartete. Die beiden Lager verschmolzen miteinander, Wasserflaschen wurden herumgereicht, Wassermelonenscheiben, Eis am Stiel, Weintrauben. Es herrschte eine Atmosphäre der Großzügigkeit, des guten Willens, der Gewissheit, etwas Tiefes miteinander zu teilen. Ein jeder meinte in diesen seltenen Stunden, aus den vielen zu bestehen, die sich nun gemeinsam anschickten, bei 37 Grad die Anhöhe zur Festung Castel hinaufzusteigen, in nichts Geringerem als seelischer Erhebung.

Das Judentum hat Spaltungen und Risse erlebt. Sadduzäer und Pharisäer, Chassiden und ihre Gegenspieler et cetera. Aber das, was sich bei uns seit ­einigen Monaten abspielt, liegt schon nicht mehr auf dieser Linie. Es rollt ein Prozess ab, den zu beschreiben uns noch die Worte fehlen. Deswegen flößt er einem so viel Angst ein. Möglicherweise wird man ihn irgendwann in der Zukunft als den Beginn des Auflösens gefährlicher Versteinerungen in der israelischen Gesellschaft erkennen, vorläufig jedoch spült er Lügen und Geheimnisse, komprimierte historische Kränkungen, Mangel an Mitgefühl, zum Himmel schreiende Ungerechtigkeiten und gegenseitigen Abscheu an die Oberfläche.