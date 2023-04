In Nordirland gilt die Devise „Nomen est omen“. Das erklärt ein Mädchen seinem neunjährigen Cousin in Kenneth Branaghs autobiographischem Film „Belfast“ über den Ausbruch der „Unruhen“ Ende der Sechzigerjahre, als es ihm sagt, wie man Katholiken und Protestanten an ihren Namen erkennt: wenn einer Patrick oder Sean heiße, sei er Katholik, ein Billy oder William sei Protestant. Buddy ahnt, dass die Sache komplizierter ist. Er will wissen, wie es sich mit Thomas verhalte. Protestant, urteilt die Cousine. Buddy widerspricht. Er hat einen katholischen Nachbarn, der so heißt. Die Kinder wechseln das Thema.

Mit dem kurzen Austausch wirft Branagh ein Schlaglicht auf die kulturellen Stereotypen, die sich in dem historischen Zwist zwischen Katholiken und Protestanten halten, zumal bis heute mehr als neunzig Prozent der nordirischen Kinder nach Religion getrennte Schulen besuchen. Jüngsten Forschungen der Ulster University zufolge spiegelt die Zusammensetzung der Klassenzimmers immer noch das geteilte Wesen der nordirischen Gesellschaft, obwohl das sogenannte Karfreitagsabkommen, dessen 25. Jahrestag jetzt mit großem, wenn auch angesichts der gegenwärtigen Lähmung durch den Streit um das Nordirland-Protokoll eher gedämpften als triumphalistischen Auftrieb begangen wird, vorsah, dass die Segregation im Sinne des Aufbaus einer „gemeinsamen und friedlichen Zukunft“ in Angriff genommen werde.