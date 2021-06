Irina Prochorowa im Gespräch : Der Krieg gegen die Frauenrechte ist eröffnet

Aktualisiert am

Ist der Protest in Belarus gescheitert? Und gibt es noch Hoffnung für die russische Bevölkerung angesichts des staatlichen Kampfs gegen die Aufklärung? Ein Gespräch mit der russischen Verlegerin Irina Prochorowa.

„Wir können unsere Probleme nur selbst lösen“: Irina Prochorowa in ihrem Büro in Moskau Bild: Privat

Die Literaturwissenschaftlerin Irina Prochorowa leitet den Verlag Neue Literarische Umschau, die internationale humanwissenschaftliche Literatur auf Russisch herausbringt, sowie die von ihrem Bruder, dem Unternehmer Michail Prochorow, gegründete Prochorow-Stiftung, die Kulturprojekte in vielen russischen Regionen fördert. Als öffentliche Intellektuelle engagiert sie sich für Bildungsprogramme und zivilgesellschaftliche Initiativen. Wir treffen sie in ihrem Büro im Moskauer Zentrum. F.A.Z.

Kerstin Holm Redakteurin im Feuilleton. Folgen Ich folge

Die friedlichen Proteste gegen die Wahlfälschung in Belarus vorigen Sommer haben der Welt imponiert, erwiesen sich aber als unwirksam gegen den Diktator Lukaschenko. Auch die gleichfalls friedlichen Proteste in Russland gegen die Justizwillkür gegenüber dem Oppositionsführer Alexej Nawalnyj und zuvor gegen Wahlfälschungen provozierten nur immer größere Repressionen. Was kann man mit friedlichem Widerstand gegen Gewaltherrscher überhaupt erreichen?