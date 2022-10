Nach dem Tod von Mahsa Amini : Der Schrei für das Recht auf Leben

Mahsa Aminis Geschichte ist eine der seltsamsten und zugleich traurigsten Geschichten, die in diesen Tagen von Mund zu Mund und zu Herzen gehen. Mahsa ist 22 Jahre alt. Sie reist mit ihrem Bruder in die Landeshauptstadt. In der U-Bahn wird sie festgenommen, weil sie ihr Kopftuch nicht ordnungsgemäß trägt. Sie bekommt Schläge auf den Kopf, fällt daraufhin ins Koma, und wenige Tage später wird ihr toter Körper in ihre kleine Heimatstadt zurückgebracht. Es ist zu vermuten, dass eine solche Lebens-, nein Todeserfahrung in unserer Erzähltradition zu neuem Leben erweckt und künftig Teil unserer Literatur werden wird.

Ich schreibe Geschichten. In meinen Texten erleben Frauen alltäglich Gewalt, Verachtung, Aggression, Beleidigungen, Diskriminierung, versteckt oder ganz offen. Meine Geschichten handeln oft von Frauen, die sich in sich selbst zurückziehen. Von Frauen, die in unsicheren, ärmlichen Verhältnissen leben, sich mit Mangel, Ausweglosigkeit, Düsternis und anderem Unausweichlichen arrangieren müssen, das sie nur unter großen Mühen überwinden. Gern wären sie diese Lasten los, haben aber weder Raum noch Gelegenheit, sie abzuschütteln.