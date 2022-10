Iraner im deutschen Exil : Zum ersten Mal geeint gegen das Regime in der Heimat

Iranische und kurdische Demonstranten am Samstag vor der Siegessäule in Berlin Bild: AFP

Rund 80.000 Menschen nahmen nach Schätzungen der Polizei am Samstag an einer Demonstration im Berliner Regierungsviertel teil, um die Proteste in Iran gegen das dortige Regime zu unterstützen. Die Demonstranten kamen aus verschiedenen europäischen Ländern. Dass sie sich die deutsche Hauptstadt für ihre Solidaritätskundgebung ausgesucht hatten, hängt auch mit der Zahl und Bedeutung der Exiliraner in der Bundesrepu­blik zusammen. Laut Schätzung des Statistischen Bundesamtes leben hierzulande gut 300.000 Exiliraner. In der Öffentlichkeit sind sie sehr präsent, weil überdurchschnittlich viele von ihnen prominente Posten innehaben. Ein Parteichef und ein Generalsekretär der momentan regierenden Ampelkoalitionsparteien kamen als jugendliche Flüchtlinge nach Deutschland. Zur 65-Jahr-Feier des Grundgesetzes hielt der iranischstämmige Schriftsteller Navid Kermani eine Rede im Bundestag, später wurde er gar als Kandidat für das Bundespräsidentenamt gehandelt. Frankfurt hat in Nargess Eskandari-Grünberg eine Bürgermeisterin, die als politische Gefangene jahrelang im berüchtigten Teheraner Evin-Gefängnis einsaß.

In fast jeder Stadt in Deutschland stößt man auf niedergelassene Ärzte mit persischen Namen. Laut dem Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung haben mehr als 50 Prozent der Exiliraner einen Bachelorabschluss oder höheren akademischen Grad, im Vergleich zu einem Wert von 20 Prozent in der Gesamtbevölkerung Deutschlands. Jeder vierte Iranischstämmige übt einen Beruf aus, der mit einem hohen Sozialprestige verbunden ist, etwa Pädagoge, Ingenieur, Jurist oder eben Arzt.