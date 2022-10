Kopftuchzwang in Iran : Wie westliche Politikerinnen den Mullahs nutzten

Was sie Respekt nennen, ist in Wirklichkeit Unterwerfung: Mit der Bereitschaft, während ihrer Besuche im Iran Kopftuch zu tragen, haben europäische Politikerinnen dem dortigen Regime genutzt und den Frauen geschadet.

Das persischsprachige Kulturportal Aasoo, abgeleitet von dem Wort für Horizont, ist eine bemerkenswerte Publikation in der virtuellen Welt. Hier kommen Kulturschaffende verschiedener Couleur zur Sprache. Eine iranische Soziologin aus der Provinz beschrieb dort vor einer Woche das weibliche Element der iranischen Proteste. Als Objekt und Subjekt zugleich, als teilnehmende Beobachterin entwirft sie ein umfassendes Bild der langen Entstehungsgeschichte und der Zukunft des aktuellen Aufstandes. Fast am Ende ihrer Beschreibung kommt sie auf die Rolle mancher Politikerinnen Europas zu sprechen. „Wir haben hier mit einer Art ,New Orientalism‘ zu tun“, schreibt die Soziologin. Für eine zweifelhafte Realpolitik relativierten diese Politikerinnen ihre eigenen Werte, wenn sie nach Iran kämen. Der Schaden für die iranischen Frauen habe ein historisches Ausmaß.

Iranische Frauenaktivistinnen haben dieser Tage drängende Fragen auch an viele Politikerinnen aus Europa, unter ihnen bekennende Feministinnen und Frauenrechtlerinnen. Die damalige schwedische Handelsministerin und spätere Außenministerin Ann Linde gehörte einem Kabinett an, das sich als erste „feministische Regierung“ der Welt bezeichnete. 2017 wurde ihr zweitägiger Besuch in Iran in den sozialen Medien als „walk of shame“ bezeichnet. Mit Kopftuch marschierte sie an der Seite des iranischen Präsidenten durch die Teheraner Regierungsgänge. Ihr Bild ging durch die iranischen Medien als Bestätigung für die Richtigkeit der iranischen Gesetze zum Kleiderzwang.