Bei der Klavierprüfung in Teheran weigerte sie sich, das Kopftuch zu tragen. Jetzt ist sie in Deutschland zur Dirigentin geworden. Yalda Zamani fragt nach der Rolle der Kunst in multiplen Krisen.

Ein verregneter Wintertag in Hamburg: Tief in ihren dicken Daunenmantel eingepackt strahlt Yalda Zamani eine zu­rückhaltende, aber warme Herzlichkeit aus, als wir uns am Fischmarkt treffen. Im Café, noch bevor wir uns auf die Sofas gesetzt haben, bricht es aus ihr heraus: Ob wir vielleicht gleich über die aktuelle Situation in Iran sprechen können, fragt sie. Es würde ihr schwerfallen, erst über sich und ihre Arbeit als Dirigentin zu re­den. Die Proteste in ihrer Heimat seien einfach zu präsent und beschäftigen sie derzeit mehr als alles andere. Seitdem die Menschen in Iran auf den Straßen gegen das Regime protestieren, sei für sie nichts mehr wie zuvor.

Als Tochter eines iranischen Architekten und einer kunstaffinen algerischen Mutter verbrachte sie den größten Teil ihrer Kindheit und Jugend in Teheran. Die Klassik-Kassetten-Sammlung ihres Vaters war schon früh eine wichtige Inspirationsquelle und führte zu regen mu­sikalischen Aktivitäten an der Schule, auch zu pri­vatem Klavierunterricht. Doch der endete frühzeitig, erzählt sie, da sie sich weigerte, im Alter von neun Jahren bei einer Prüfung ein Kopftuch zu tragen. Nur habe das ihre musikalische Laufbahn eigentlich kaum beeinflusst. Ihrer künstlerischen Ader, ihrer Neugier und Experimen­tierfreude zumindest tat dies keinen Ab­bruch. Sie erinnert sich, dass sie schon als Kind kreativ war und beispielsweise Instrumente aus Taschentuchboxen bastelte.

Nichtsdestotrotz wurde später im Verlauf ihrer Jugend schnell klar, dass sie ihre Heimat verlassen müsse, um sich künst­lerisch auszuleben. Insbesondere Frauen wird die Musikausübung im Iran äußerst schwer gemacht. Komplett verboten ist es Frauen, vor einem gemischten Publikum zu singen. Musikerinnen dürfen zwar ge­nerell auf einer Bühne spielen, müssen sich aber – so wie in anderen Bereichen des öffentlichen Lebens auch – entsprechend kleiden. Für Dirigentinnen gilt das gleiche.

Auch der alltägliche Konzertbetrieb wird durch das Regime kontrolliert, und die Inhalte sind einer strengen Zensur un­terworfen. Zum Alltag eines jeden Musikers oder Konzertveranstalters ge­hören langwierige Genehmigungsprozes­se für jedes einzelne Stück, das aufgeführt werden soll. Nicht selten werden Ge­nehmigungen nicht erteilt, sodass nach langen Probephasen die Arbeit am Ende umsonst war, schildert Zamani: „Mehrere Regierungsbeamte besuchen regelmäßig die Proben und Konzerte, um zu prüfen, ob alles nach ihren Regeln ab­läuft. Wenn nicht, erteilen sie Bescheide, verwarnen Musiker und Veranstalter und genehmigen die Veranstaltung am Ende nicht.“

Verboten sind beispielsweise Werke, die das iranische Regime oder andere Dik­taturen kritisieren. So kann es vorkommen, erzählt Zamani, dass auch einmal Programmhefttexte nicht abgedruckt werden dürfen, weil sie solch kritische In­halte enthalten.

Sie selber musste sich mit der Zensur allerdings nie direkt auseinandersetzen. Gleich zu Beginn ihrer Karriere fand sich noch in Teheran eine Möglichkeit, ihre ersten Schritte als Dirigentin in einem Umfeld künstlerischer Freiheit zu ma­chen. Ihr Weg führte sie in den Chor des Österreichischen Kulturforums in Teheran. Der Dirigent, Vijay Upadhyaya, leitete auch ein Orchester, bei dessen Proben sie als neugierige Zuhörerin dabei war, sich Notizen machte und Ideen für Kompositionen skizzierte.

Musik im Schutzraum des österreichischen Konsulats

Schon bald assistierte sie ihm und er­lernte so die Grundlagen des Dirigierens. Da die Proben und Konzerte des Chores und Orchesters auf österreichischem Bo­den stattfanden, galten hier nicht die Regeln des iranischen Regimes. „Das war eine andere Geschichte“, erzählt Zamani. „Wir waren durch die Gesetze der Re­publik Österreich ge­schützt. Wir hatten daher viel Freiheit!“ Dies brachte allerdings auch mit sich, dass sie bis dato noch nie für ihre Landsleute dirigieren konnte, was sie sehr bedauert. „Es ist einer meiner Träume, eines Tages das Teheraner Symphonieorchester auf der Bühne der Roudaki Hall im freien, säkularen und demokratischen Iran zu dirigieren!“