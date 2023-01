Iran : Das laute Schweigen der Eliten

Die Rede eines Brigadegenerals sorgt für Spekulationen in Iran. Am selben Tag, an dem zwei Demonstranten hingerichtet werden, entlässt Khamenei den Polizeichef. Das lässt weitere Eskalationen befürchten.

Wann wird ein Riss gefährlich? Wenn er bei einem Verstärkungselement vorkommt und man durch ihn ins Innere einer Struktur hineinschauen kann, sagen Ingenieure. In diesem Fall ist die Konstruktion abbruchreif. Ähnlich verhält es sich mit monolithischen Herrschaftssystemen. Oft genügt eine einzelne Rede, eine Bemerkung oder der Auftritt eines Funktionärs, um zu erahnen, wie es im Inneren der Formation aussieht. Der Riss muss aber wie bei einem Bauwerk von einem tragenden Element des Sicherheitsapparats kommen.

Der Kommandeur der Revolutionsgarden Hamid Abazari ist eine solch tragende Säule des iranischen Unrechtssystems. Geboren vor 62 Jahren am Persischen Golf wurde er schon als Teenager Gardist und also „Wächter der Revolution“. Schnell stieg er auf in der neu gegründeten Marine der Revolutionsgarden. In den ersten Jahren agierte er in seinem Geburtsort an dem strategisch wichtigen Gewässer vom Persischen Golf. Es waren die Kriegsjahre mit dem Irak, und die Meeresenge von Hormuz galt als Nadelöhr der Weltenergieversorgung. Seither übernahm er viele Posten, zuletzt war er Vizekommandeur der Imam-Hossein-Universität. Die Militärhochschule ist eine der wichtigsten Einrichtungen von Revolutionsführer Ali Khamenei, denn hier werden die Kommandeure und Offiziere der Revolutionsgarden ausgebildet. Minuziös wacht Khamenei über das Lehrpersonal, er nimmt jedes Jahr an der Abschlussfeier teil und hält Reden. Angeschlossen an die Hochschule ist eine Universität, in der Naturwissenschaft und Militärtechnik gelehrt wird.