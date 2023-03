Aktualisiert am

Auch eine Partikelquelle, aber kein Vulkan, sondern das Kohlekraftwerk Mehrum. Bild: dpa

Der Weltklimarat IPCC geht mit seiner Auswertung der vergangenen sieben Jahre in die Offensive, doch der Blick geht in die nächste Zukunft: 2023 drohen Katastrophen durch gewaltige Wärmeschübe in den Ozeanen.