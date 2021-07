Klimaschutz : China ist grüner als wir

Streitereien, die über Twitter ausgetragen werden, erregen zuverlässig Aufmerksamkeit, zumal, wenn die Bild-Zeitung involviert ist. Auch unlängst war das so, nachdem das Boulevardblatt Frank Thelen interviewte. Der Unternehmer war jahrelang Juror der populären Investoren-Show „Die Höhle der Löwen“, bezeichnet sich selbst als TV-Persönlichkeit und postet gern Bilder mit Prominenten. Jedenfalls äußerte Thelen im Bild-Gespräch seine Angst vor einer rot-rot-grünen Regierung, die „verheerende Folgen für unsere Wirtschaft und somit den Standort Deutschland hätte“. Gleichzeitig kündigte er eine Spende von 500. 000 Euro an die FDP an, die er gemeinsam mit Start-up-Unternehmern aufbringen wolle, was wiederum den Eindruck erweckte, Gründer wählten mehrheitlich die Freien Demokraten. Ein Blick in den Deutschen Startup Monitor zeigt, dass das falsch ist. Die Kritik in sozialen Netzwerken, befeuert von dem Berliner Investor Philipp Klöckner, folgte prompt.

Diese öffentlich ausgetragene Auseinandersetzung darüber, für welche Partei das politische Herz der Gründer am stärksten schlägt, als unerheblichen Zwist abzutun wäre ein Fehler. Denn im Kern geht es dabei immer wieder um eine Frage, die nicht nur die Gründerszene spaltet, sondern auch die Gesellschaft umtreibt: Wie bekämpft man die dramatischen Folgen des Klimawandels am besten? Seit die „Jahrhundertflut“ Teile von Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen und Bayern verwüstet und mehr als 170 Menschen das Leben gekostet hat, ist die Dringlichkeit dieser Frage ins Bewusstsein vieler zurückgekehrt.