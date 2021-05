Berliner Ballettschule : Das Wohl der Kinder war gefährdet

Warum zieht sich der Erneuerungsprozess an der Staatlichen Schule für Ballett und Artistik so lange hin? Die Wiener Ballettschule hat innerhalb weniger Monate ein neues Konzept entwickelt und eine neue Leitung bestellt. Was ist los in Berlin?

Klaus Brunswicker (KB): In Berlin dem Schulleiter einer staatlichen Schule zu kündigen ist eine verdammt schwierige Sache. Man muss die besonderen Ansprüche des Disziplinarrechts im Öffentlichen Dienst sehen und die Ansprüche, die jeder zum Glück hat, um sich vor möglicher staatlicher Willkür zu schützen. Außerdem ist die Konstruktion der Staatlichen Ballettschule Berlin einzigartig und insofern ein anderer Fall als etwa in Wien, weil hier die Allgemeinbildung und die künstlerische Ausbildung unter einer Schulleitung vereint sind.