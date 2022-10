Shirin Ebadi zur Lage in Iran : „Was ich von der deutschen Außenministerin erwarte“

2003 erhielt die iranische Juristin Shirin Ebadi den Friedensnobelpreis. Jetzt spricht sie über die Proteste auf den Straßen in Iran, die Angst der Revolutionswächter und das, was sie von deutschen Politikern erwartet.

Die Proteste in Iran fordern das Ende der Islamischen Republik. Können sie zu einem Systemwechsel führen?

Wenn die paramilitärischen und militärischen Kräfte ihre Waffen niederlegen und sich auf die Seite der Menschen stellen, die in Frieden und Freiheit leben wollen, ja.

Die Basidsch-Milizen, die zur Niederschlagung der Proteste eingesetzt werden, verfügen über Millionen von Freiwilligen. Wo sehen Sie Anzeichen dafür, dass diese Streitkräfte sich auf die Seite der Protestierenden stellen?

Ich habe in den letzten Wochen mehrmals an die Revolutionsgarde und die Mitglieder der Armee appelliert, sich nicht länger gegen ihr eigenes Volk zu stellen – gegen ihre Brüder und Schwestern. Auch andere, die sich für die Wahrung der Menschenrechte einsetzen, haben diese Botschaft artikuliert. Man darf einen Staat, der so viele Verbrechen begangen hat, nicht länger unterstützen.

Was stärkt Ihre Überzeugung, dass die Streitkräfte tatsächlich die Seiten wechseln könnten?

Weil die Zahl der Protestierenden steigt, sodass irgendwann der Moment kommen wird, in dem die Revolutionswächter fürchten müssen, ihre Verwandten könnten unter den Demonstranten sein. Sie werden Angst haben, ihre eigene Tochter, Frau oder Mutter zu verletzen. Wir sehen ja: Selbst dann, wenn es zur Niederschlagungen der Proteste kommt, gehen die Menschen wieder auf die Straße. Für sie ergibt die Fortführung dieses Regimes keinen Sinn mehr. Sowohl verschiedene politische Gruppen als auch verschiedene Ethnien in Iran und Menschen aller Altersgruppen protestieren im ganzen Land, weil die letzten Jahrzehnte gezeigt haben: Reformen sind in diesem System, das sein Volk foltert, inhaftiert und tötet, nicht möglich. Letztlich werden die Protestierenden in der Mehrzahl sein, denn je mehr das Regime die Proteste niederschlägt, desto mehr Menschen gehen auf die Straße.

Neben der Revolutionsgarde hat Ajatollah Khamenei mit seinem „Büro des Obersten Führers“ ein zweites Standbein der Macht aufgebaut – ein landesweites Netzwerk, ausgestattet mit vielen Privilegien, das sich durch Institutionen und Wirtschaft zieht …

… diese Situation mag einen Systemwechsel erschweren. Aber man muss doch auch sehen: Nur diejenigen unterstützen das Regime, die Privilegien haben. Alle anderen sind dagegen.

Woher beziehen Sie Ihre Informationen, stehen Sie in direktem Kontakt mit Menschen in Iran, und inwieweit ist der Austausch von Informationen überhaupt noch möglich?

Ich bin täglich im Austausch mit Menschen, denen ich vertraue. In der Regel spreche ich vormittags mit ihnen, weil die Regierung das Internet nachmittags und abends, wenn viele Demonstrationen stattfinden, abstellt. So wird den De­mons­trierenden der Austausch erschwert. Letzte Woche wurde das Internet für mehrere Tage abgestellt.

Die Außenminister der Europäischen Union haben Sanktionen gegen Verantwortliche des Landes beschlossen. Ist das der richtige Schritt?

Das ist mit Sicherheit richtig, aber es reicht nicht. Man kann davon ausgehen, dass diese Personen mehrere Reisepässe unter verschiedenen Namen haben und auch ihr Eigentum unter verschiedenen Namen gekauft haben. Die europäischen Regierungen müssen mehr Druck auf die iranische Regierung ausüben, damit die Gewalt gegen das Volk aufhört.

Die deutsche Außenministerin hat eine feministische Außenpolitik angekündigt, als sie ihr Amt antrat. Wird sie diesem Versprechen im Hinblick auf die Proteste in Iran gerecht?

Ich erwarte, dass die deutsche Außen­ministerin aus Protest gegen die Niederschlagung der Demonstrationen in Iran den deutschen Botschafter aus Iran ab­beruft und den iranischen Botschafter in Deutschland sofort ausweist. Damit könnte man zum Vorbild für andere westliche Staaten werden, die viel zu­gunsten des iranischen Volkes sagen, aber praktisch nichts tun.

Shirin Ebadi, geboren 1947, erhielt im Jahr 2003 den Friedensnobelpreis. In ihrer Heimat Iran verteidigte sie als Anwältin politische Gefangene. Seit 2009 lebt sie im Exil in London.