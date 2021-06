Scott Galloway zu IT-Giganten : „Man muss sie zerschlagen!“

Scott Galloway ist Professor, Unternehmer, Podcaster, Bestseller-Autor und gilt als einer der größten Kritiker der Silicon-Valley-Giganten. Er lehrt Marketing an der Stern School of Business, der wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der New York University. Der gefragte internationale Experte wurde 2012 als einer der 50 besten Wirtschaftsprofessoren der Welt ausgezeichnet. Sein Buch „The Four“ über „Die geheime DNA von Amazon, Apple, Facebook und Google“ war ein internationaler Bestseller. Im Juli erscheint in Deutschland sein neues Werk „Post Corona: Von der Krise zur Chance“. Per Zoom sprachen wir mit ihm über die Folgen der Pandemie und die Macht der Plattformen.

Ihr Fazit lautet: Die Pandemie hat die großen Unternehmen gestärkt, vor allem aber die großen Tech-Firmen. Warum?