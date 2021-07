Interview mit Virginia Raggi : Diese Stadt kann fahren wie ein Ferrari

Aktualisiert am

Bürgermeisterin Raggi, mehr als anderthalb Jahre Pandemie und einschneidende Beschränkungen liegen hinter uns. Muss das nicht für eine Stadt wie Rom, die vom Offenen, vom Draußen-Sein lebt, eine besonders schwere Zeit gewesen sein?

Virginia Raggi: Zunächst war es wirklich furchtbar zu sehen, wie sich Rom von einem Augenblick zum nächsten leerte. Keine Menschen, keine Touristen mehr, es war wirklich totenstill. Das ergab eine neue, bisher noch nie dagewesene Stimmung in der Stadt. Andererseits haben die Bürger Roms sich auch ungeheuer solidarisch gezeigt und einander geholfen. Restaurants und Supermärkte stellten beispielsweise kostenlose Mahlzeiten für die bedürftigsten Menschen zur Verfügung. Ich bin sehr stolz darauf, dass knapp drei Millionen Menschen nicht nur die sehr strengen Einschränkungen ihrer Freiheit akzeptiert haben, sondern auch füreinander eingestanden sind. So ist in der Stadt ein neues Gemeinschaftsgefühl entstanden.