In Ihrem neuen Buch „Über Israel reden – Eine deutsche Debatte“ (Kiepenheuer & Witsch) sagen Sie, wer über Israel spreche, solle vergessen, dass Israel nach Auschwitz entstanden ist – und es nie vergessen. Wird das denn vergessen?

Jürgen Kaube Herausgeber. Folgen Ich folge Sandra Kegel Verantwortliche Redakteurin für das Feuilleton. Folgen Ich folge

Nein, ich glaube nicht, dass es vergessen wird. Was ich damit meine: Jede deutsche Debatte über Israel geschieht vor der Kulisse der Vergangenheit. Diese Kulisse soll uns allerdings nicht daran hindern, einen nüchternen Blick auf die politische Situation in Israel zu werfen. Zugegeben, das ist eine Herausforderung. Die deutsche Erinnerungskultur schreibt nicht vor, wie man mit Israel umzugehen hat. Das muss in der Gesellschaft und Politik immer neu verhandelt werden.

Aktuell wird über einen zweiten Historikerstreit gesprochen, in dem es um die Frage geht, ob Holocaust und Kolonialismus vergleichbar sind. Was hat Israel damit zu tun?

Aus meiner Sicht geht es in der aktuellen Debatte nur vordergründig um mehr Erinnerung an die deutschen Kolonialverbrechen. Worum es eigentlich geht: den Holocaust als nur ein Verbrechen neben andere Menschheitsverbrechen zu stellen, um damit die privilegierte Stellung Israels – à la Merkels Staatsräson – zu beenden.

Sie erwähnen Angela Merkel, die 2008 in der Knesset aufgrund der historischen Verantwortung Deutschlands die Sicherheit Israels zur Staatsräson erklärte. Wie stehen Sie zu diesem Satz? Ist er nicht ein bisschen hochtrabend? Was die Sicherheit Israels angeht, würden wir uns als israelischer Staatsbürger wohl nicht auf die Deutschen verlassen.

Für mich wirft dieser Satz Fragen auf. Ist das ein Versprechen, das je eingelöst werden kann? Was heißt eigentlich Staatsräson? Merkel sagte damals ja, dass alle ihre Vorgänger als Bundeskanzler bereits ebenso für die Sicherheit Israels verpflichtet waren. Aber das stimmt nicht. Sie war es, die überhaupt erst in die offizielle Sprache der Bundesrepublik den Begriff der Staatsräson eingraviert hat. Doch seither kommt in jeder relevanten politischen Erklärung dieser Schlüsselbegriff vor, sei es im Koalitionsvertrag, im BDS-Beschluss oder in den Reden von deutschen Amtsträgern in Israel. Der Begriff hat sich auf eine Weise multipliziert, ohne dass irgendjemand wüsste, was genau damit gemeint ist. Staatsräson ist ein vordemokratischer Begriff und stammt von Machiavelli. Er bedeutet, dass der Herrscher dem Volk diktiert, was es denken sollen. In diesem Sinne müssen also auch Sie beide akzeptieren, was Frau Merkel da formuliert hat. Das soll die Haltung sein, die man unhinterfragt hinzunehmen hat.

Und die spannende Frage bleibt, was genau gemeint ist damit.

Richtig. Heißt das, die Bundeswehr steht demnächst an der Klagemauer? Dass wir Soldaten nach Jerusalem schicken? Hängt das an Bedingungen? Und welches Israel ist gemeint? Wir erleben ja gerade, dass sich das Land auf einem Scheideweg befindet. Sollte die Regierung ihre Vorhaben tatsächlich umsetzten, hätten wir es bald mit einem Land zu tun, dass keine liberale Demokratie mehr ist. Aus all diesen Gründen habe ich große Probleme damit, dass Israel mit diesem Begriff eine Art Blankoscheck ausgestellt wird.

Weil das Konsequenzen hat?