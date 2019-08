Ekrem Imamoglu im Gespräch : Wir dürfen Europa nicht den Rücken kehren

Als Ihre Kandidatur bekanntgegeben wurde, lag Ihr Bekanntheitsgrad bei dreißig Prozent. Nur wenige glaubten, die Opposition hätte mit einem Kandidaten wie Ihnen, der den Bezirk Beylikdüzü auf der europäischen Seite von Istanbul regierte, eine realistische Chance, die Bürgermeisterwahl zu gewinnen. Wie kam es dazu, dass Sie Istanbul nach 25 Jahren von der AKP zurückerobern konnten?

Wir waren jenseits der Wahrnehmung der Öffentlichkeit davon überzeugt, dass wir gewinnen würden. Wir wussten, wie man siegt und was die Gesellschaft braucht. Diese Erfahrung habe ich aus Beylikdüzü mitgebracht. Sie können sagen, das sei doch nur ein kleiner Kreis mit 350000 Einwohnern. Aber es geht um eine gesellschaftliche Erfahrung, und uns war klar, dass auch Istanbul diese gesellschaftliche Erfahrung braucht. Darum ging die Gesellschaft darauf ein, als wir ihr sagten, was sie braucht.

Bei der Neuauszählung der Wahl vom 31. März fiel Ihr Vorsprung auf 13000 Stimmen, bei der von der AKP erzwungenen Neuwahl am 24. Juni betrug er 800000 Stimmen. Warum haben so viele Wähler ihre Meinung geändert?

Erstens gab es einen Motivationsschub für Menschen, die zwar für uns waren, aber eher nicht daran glaubten, dass wir gewinnen könnten. Die gaben uns bei der zweiten Wahl ihre Stimmen. Zweitens, das Gerechtigkeitsgefühl der Gesellschaft trat in den Vordergrund. Drittens, die Bevölkerung stellte sich gegen die Annullierung, die eine Bedrohung für die Demokratie darstellte. Darüber hinaus hatten wir die Basis, die wir für die erste Wahl zusammengebracht hatten. Mit diesen drei Faktoren wurde der Vorsprung dann größer.

In einer Zeit wachsender Polarisierung erhielten Sie als Kandidat einer eher linksgerichteten Partei Stimmen verschiedener Kreise. Sie pflegen einen säkularen Lebensstil, sind aber auch gläubig. Regierungsnahe Kreise nennen Sie aus diesem Grund „designed“. Wie beschreiben Sie sich selbst?

Ein schönes Design bin ich, falls ich denn eines bin. Denn ich bin jemand, der entsprechend den Tatsachen und Wahrheiten handelt, von denen er überzeugt ist. Mich hat keiner „designed“. Wenn es darum geht, sich für das Recht eines Arbeiters einzusetzen, bin ich an seiner Seite. Lebe ich an einer anderen Stelle meine Spiritualität, dann ist auch das meine Realität. Ich denke, die Gesellschaft hat gesehen und verstanden, dass ich authentisch bin. Im Grunde lebt doch ein großer Teil der Türkei auf diese Weise. Das können jene, die sich politische Kanäle nach Schemata basteln, nicht verstehen.

Glauben Sie, dass die Istanbuler Wahlen eine Bruchstelle in der politischen Geschichte der Türkei darstellen?

Die Wahlen waren auf jeden Fall ein wichtiger Meilenstein. Aber es ist ein Anfang, ein noch unvollständiger Prozess. Um ihn zum Abschluss zu bringen, ist es unabdingbar, dass wir auf kommunaler Ebene Erfolg haben. Das ist uns bewusst, und in diesem Bewusstsein haben wir uns an die Arbeit gemacht. Erfolg generiert nicht allein auf nationaler Ebene Botschaften. Er beinhaltet Botschaften gegen Populismus auch im Weltmaßstab. Demokratie sollte stark sein, da ist es in jedem Land der Welt ein Problem, wenn alles, was eine einzige Person sagt, aufgefasst wird, als stünde es über dem Gesetz. Mein Glaube an den demokratischen Prozess in der Türkei ist nach wie vor ungebrochen.

Mit Ihrem Wahlsieg sind Sie zur Hoffnung für eine Schicht geworden, die jahrelang auf der Verliererseite stand. Deshalb richten sich die Erwartungen an Sie auf mehr als nur das Bürgermeisteramt. 2023 finden Präsidentschaftswahlen statt. Werden Sie sich bewerben?