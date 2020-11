Historiker Eric Foner : „Trump ist ein Experte für Schuldzuweisungen“

Was ist überraschend, was ist vielleicht doch nicht so überraschend am Ergebnis der Wahl?

Patrick Bahners Feuilletonkorrespondent in Köln und zuständig für „Geisteswissenschaften“. F.A.Z.



Alle Umfragen haben sich als falsch erwiesen. Vor vier Jahren hatten die Meinungsforscher sich getäuscht, und diesmal haben sie behauptet, sie hätten alles repariert, ihre Methoden und Kalkulationsverfahren. Aber sie sagten Biden einen Vorsprung von acht bis zehn Prozent voraus. Auch wenn Trump nicht der Sieger sein sollte, hat er viel besser abgeschnitten als vorausgesagt. Five-Thirty-Eight, die auf Prognosen spezialisierte Internetseite von Nate Silver, gab an Bidens Siegeschance mit 90 Prozent an. Nun, manchmal sind 90 Prozent eben nicht genug. Jedermann ist überrascht, wie eng der Wahlausgang ist. Dass man allgemein mit einem großen Vorsprung Bidens rechnete, beeinflusste andere Erwartungen, etwa in Bezug auf die Mehrheit im Senat. Und auch da sieht man: Es gab mehrere Rennen, welche die Republikaner verlieren sollten, aber nicht verloren haben. Die Leute, die diese Umfragen machen, müssen in sich gehen und herausfinden, was falsch an ihren Methoden ist.