Antisemitismus in Deutschland : Es ist entsetzlich, wie gegen Juden in Deutschland gehetzt wird

Auf einer anti-israelischen Demonstration am Samstag, auf dem Hermannplatz in Berlin. Teilnehmer skandierten Rufe wie „Kindermörder Israel“ und „Frauenmörder Israel“. Die Polizei löste die Demonstration auf, es kam zu massiven Ausschreitungen. Bild: AFP

Herr Klein, aus dem Gazastreifen wird Israel mit Tausenden Raketen beschossen, in Deutschland werden Israel-Flaggen vor Synagogen verbrannt. Wie bewerten Sie diesen neuerlichen Ausbruch antisemitischer Gewalt?

Uns erreichen zurzeit erschreckende Bilder von Zerstörung und Leid aus dem Nahen Osten. Gleichzeitig sehen wir im viertausend Kilometer entfernten Deutschland, dass gewaltbereite Randalierer vor Synagogen ziehen, israelische Fahnen brennen und bei Protestmärschen in abstoßender Weise offen antisemitische Parolen skandiert werden. Es ist entsetzlich, wie offensichtlich hier Juden in Deutschland für Handlungen der israelischen Regierung verantwortlich gemacht werden, an denen sie ganz und gar unbeteiligt sind. Solidarität mit Palästinensern oder Kritik an der israelischen Regierung sind keine Rechtfertigung für Gewalt.

Was bedeuten die Ausschreitungen für die Sicherheit der jüdischen Bürger hierzulande?

Polizei und Justiz sind besser vorbereitet als noch vor einigen Jahren, um mit antisemitischen Straftaten umzugehen. Das Verbrennen von Staatsflaggen steht unter Strafe. Antisemitische Tatmotive können sich nun ausdrücklich strafverschärfend auswirken. Hier haben wir viel erreicht, um Menschen jüdischen Glaubens in Deutschland besser zu schützen. Es kommt nun darauf an, den Schutz jüdischer Einrichtungen während der angespannten Lage in Nahost hierzulande adäquat anzupassen. Zudem ist es wichtig, mutmaßliche antisemitische Straftäter schnell vor Gericht zu bringen.

Fehlt dem Kampf gegen Antisemitismus in unserem Land die Strategie, wie der Historiker Peter Longerich in dieser Zeitung kritisiert hat?

Herr Longerich hat wichtige Themen sehr zutreffend analysiert. Er hat das geringe öffentliche Echo auf den Bericht des Unabhängigen Expertenkreises Antisemitismus beklagt. Dem kann ich nur zustimmen. Das geringe öffentliche Interesse ist aber keinesfalls gleichbedeutend mit einem Mangel an Strategie, ganz im Gegenteil: Es sind in dem Bericht ganz klare Schritte vorgesehen, und seit ich 2018 berufen wurde, sind bereits vier der fünf zentralen Forderungen umgesetzt worden: Schaffung der Stelle eines Bundesbeauftragten, also meines Amtes, Gründung einer Bund-Länder-Kommission, Berufung eines Beratungskreises mit Experten aus der Wissenschaft, schrittweiser bundesweiter Aufbau einer Erfassung, Dokumentation und Veröffentlichung antisemitischer Vorfälle unterhalb der Strafbarkeitsschwelle sowie der Start einer langfristig angelegten Forschungsförderung zum Antisemitismus. Um die dauerhafte Förderung von zivilgesellschaftlichen Organisationen, die sich um Antisemitismus-Bekämpfung bemühen, müssen wir uns noch kümmern.

Die Zahl antisemitischer Straftaten steigt von Jahr zu Jahr. Müsste man da nicht schneller konkret werden?

Ich bin dabei, eine nationale Strategie im Kampf gegen Antisemitismus zu formulieren. Wir bereiten gerade eine Anhörung der Zivilgesellschaft vor. Es gibt drei Gründe, warum wir das erst jetzt auf den Weg bringen. Einer liegt in der Einrichtung des Kabinettsausschusses gegen Rassismus und Rechtsextremismus infolge des Anschlags von Hanau. In diesem Zusammenhang sind jüngst sehr viele Maßnahmen gegen den Rechtsextremismus verabschiedet worden. Es ist nun wichtig, dass dies Eingang in die Nationale Strategie gegen Antisemitismus findet. Es wäre nicht sinnvoll, parallele Strukturen zu schaffen. Der zweite Grund ist die Tatsache, dass derzeit eine Strategie auf europäischer Ebene vorbereitet wird, die mit unserer nationalen Strategie verzahnt werden sollte. Es ist wichtig, dass wir einen europäischen Standard dafür haben, wie Antisemitismus zu identifizieren und zu bestrafen ist, beispielsweise im Internet. Der letzte Grund ist politisch-strategischer Natur: Ich habe mich entschieden, die Zivilgesellschaft anzuhören und die Eckpunkte der Nationalen Strategie in dieser Legislaturperiode so weit vorzubereiten, dass sie in die Koalitionsvereinbarung der neuen Bundesregierung Eingang finden. Das ist besser, als mit heißer Nadel etwas zusammenzuschreiben.